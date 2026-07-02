Adobe Aktie heute im Plus - 02.07.2026

Mit einer Performance von +2,28 % konnte die Adobe Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,33 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Adobe Aktie. Nach einem Plus von +3,33 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 189,60€, mit einem Plus von +2,28 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Adobe ist ein führender Softwareanbieter für Kreativ-, Marketing- und Dokumentenlösungen. Kernprodukte: Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, Premiere Pro), Acrobat/Sign, Experience Cloud. Starke Marktstellung im Kreativsegment mit Abo-Modell. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, Apple, Canva, Figma, Salesforce. USP: breites Ökosystem, Industriestandard im Kreativbereich, tiefe Integration und Cloud-Services.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg bei Adobe konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -9,38 % nicht vollständig ausgleichen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +9,26 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,14 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -37,16 % verloren.

Adobe Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +9,26 % 1 Monat -19,14 % 3 Monate -9,38 % 1 Jahr -43,39 %

Informationen zur Adobe Aktie

Stand: 02.07.2026, 10:24 Uhr

Es gibt 404 Mio. Adobe Aktien. Damit ist das Unternehmen 76,07 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Autodesk, Salesforce und Co.

Autodesk, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,17 %. Salesforce notiert im Plus, mit +0,49 %. Alphabet notiert im Minus, mit -1,51 %. Microsoft legt um +0,44 % zu Oracle notiert im Plus, mit +0,45 %.

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Ob die Adobe Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Adobe Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.