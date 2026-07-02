DAX startet mit Gewinnen, Crash bei Chip-Aktien bremst Stimmung, Öl fällt

Größte Gewinner im DAX sind Bayer -Aktien (+4,8 %), gefolgt von Continental (+3,1 %). Titel von Volkswagen , BMW und Mercedes-Benz legen ebenfalls klar zu. Am anderen Ende der Kurstabelle sind Hochtief (-2,7 %) und Infineon (-2,2 %). Die Aktien von SAP fallen 0,3 Prozent zurück, trotz einer positiven Einschätzungen zu dem Sektor von Guggenheim. Titel von Evotec kommen am Donnerstag nicht von der Stelle. Die Aktie liefert aktuell ein technisches Kaufsignal .

Der deutsche Leitindex DAX zeigt sich am frühen Donnerstag robust und versucht, sich weiter von der psychologisch wichtigen Marke von 25.000 Punkten nach oben abzusetzen. Gut eine Stunde nach dem Xetra-Start (Stand 10:10 Uhr) tendiert er bei 25.120 Punkten 0,3 Prozent höher. Der Euro Stoxx 50 und der Stoxx 600 zeigten sich auch etwas fester.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der geplante Börsengang des deutsch-französischen Panzerbauers KNDS ist vorerst vom Tisch – und damit auch eines der politisch heikelsten Rüstungsprojekte Europas. Der Hersteller des Leopard-2-Kampfpanzers und der Panzerhaubitze 2000 wollte eigentlich im Sommer an die Börse gehen, die Pläne sind nun auf unbestimmte Zeit verschoben.

Nach einem volatilen und am Ende schwachen Mittwochshandel an der Wall Street tendieren die US-Aktienfutures am frühen Donnerstagmorgen leicht im Plus. Am Vorabend drehte der Dow Jones Industrial nach einem Sprung auf ein neues Rekordhoch im späten Geschäft ins Minus und schloss knapp unter der Nulllinie. Der S&P 500 sank um 0,2 Prozent, während der techlastige Nasdaq Composite um 0,7 Prozent nachgab.

Hauptbelastungsfaktor war ein massiver Rutsch im Chip-Sektor. Micron Technology und Sandisk brachen um jeweils über 10 Prozent ein. Analysten bewerten diese Rotation weg von den Tech-Schwergewichten hin zu zyklischen Sektoren jedoch als "gesunde Korrektur" innerhalb eines intakten Bullenmarktes.

Die aktuellen US-Futures signalisieren eine leicht schwächere Eröffnung: Dow Jones Futures (-0,1 Prozent), S&P 500 Futures (-0,19 Prozent) und Nasdaq-100-Futures (-0,7 Prozent). Der Fokus des Marktes richtet sich heute auf den bevorstehenden US-Arbeitsmarktbericht (erwartet werden +115.000 Stellen). Zuletzt dämpften Aussagen von Fed-Chef Kevin Warsh zudem Spekulationen über eine Zinserhöhung im Juli.

Asiatische Börsen im Chip-Sog

In Asien dominierte am Donnerstagmorgen Rot die Kurstafeln. Auslöser war die Sorge vor einer Überkapazität im KI-Sektor sowie Berichte, wonach Apple Chips von chinesischen Herstellern beziehen könnte und Meta Pläne für den Verkauf überschüssiger KI-Rechenkapazitäten schmiedet.

In Südkorea erlebte der Kospi-Index einen dramatischen Einbruch und verlor bis Handelsschluss 7,9 Prozent. Wegen hoher Volatilität muss der Handel zeitweise ausgesetzt werden. Die Tech-Riesen Samsung Electronics (-9,1 Prozent) und SK Hynix (-14,6 Prozent) verzeichneten massive Milliardenverluste. Mit der Chip-Krise haben wir uns auch in unserem jüngsten Podcast beschäftigt. Zusätzlich belastete die auf 3,2 Prozent gestiegene Inflation den Markt, was die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung der Bank of Korea erhöht.

In Japan gab der Nikkei 225 um 2,5 Prozent nach, belastet unter anderem durch den Flash-Memory-Hersteller Kioxia, dessen Aktie um über 13,5 Prozent einbrach.

Ein gemischtes Bild bot sich in China & Hongkong: Während der CSI 300 rund 3,0 Prozent verlor, stieg der Hang Seng Index in Hongkong gegen den Trend um 0,6 Prozent. Starke Auslieferungszahlen für den Monat Juni beflügelten hier chinesische E-Auto-Bauer wie BYD (+8,2 Prozent) und Xiaomi (+4,3 Prozent).

Rohstoffe (Öl & Gold)

Die Ölpreise setzten ihre Talfahrt fort und bauten den schwächsten Quartalsverlauf für die Sorte Brent seit 2020 weiter aus. US-Rohöl (WTI) fiel um 0,9 Prozent auf 67,93 US-Dollar je Barrel; globales Brent-Öl sank um 1,1 Prozent auf 70,85 US-Dollar (und rutschte im Verlauf sogar kurzzeitig auf den tiefsten Stand seit Februar). Entspannungssignale bei den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran in Katar sowie zunehmende Ölströme durch die Straße von Hormuz mindern die Sorgen vor Angebotsengpässen im Nahen Osten.

Der Goldpreis profitierte von den zurückgehenden Inflationsrisiken und den taubenhaften Tönen aus der US-Notenbank. Spot-Gold stieg den zweiten Tag in Folge und notierte 1,0 Prozent höher bei 4.072 US-Dollar pro Unze.

Devisen

Am Devisenmarkt sackte der Dollar Index (DXY) um 0,4 Prozent ab auf 100,98 Punkte..

EUR/US-Dollar: Der Euro kletterte um 0,3 Prozent auf 1,1421 US-Dollar.

USD/JPY: Der japanische Yen festigte sich um 0,8 Prozent auf 161,22 Yen pro Dollar. Die Frage ist, ob die japanische Notenbank angesichts der Yen-Schwäche interveniert hat.

Kryptomarkt

Die Krypto-Kurse zeigten sich im Handel am Donnerstag leicht erholt. Aussagen von US-Notenbankchef Kevin Warsh über nachlassende Inflationsrisiken sorgten für Optimismus am Kryptomarkt: Bitcoin verzeichnete ein Plus von 0,1 Prozent und kletterte wieder über die Marke von 60.000 Dollar auf 60.276 US-Dollar. Ethereum legte um 0,1 Prozent zu.

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Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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