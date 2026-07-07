Ihre wichtigsten Termine
Frische Updates von: Shell, Marks & Spencer, Delticom und TLG Immobilien
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
08:00 Uhr, Großbritannien: Shell, Q2-Umsatz
10:00 Uhr, Deutschland: TLG Immobilien, Hauptversammlung
11:00 Uhr, Deutschland: Delticom, Hauptversammlung
12:00 Uhr, Großbritannien: Marks & Spencer, Hauptversammlung
Deutschland: Heckler & Koch, Hauptversammlung
Konjunkturdaten
01:30 Uhr, Japan: Ausgaben privater Haushalte 5/26
08:00 Uhr, Deutschland: Industrieproduktion 5/26
08:45 Uhr, Frankreich: Handelsbilanz 5/26
14:15 Uhr, USA: ADP-Bericht zum Arbeitsmarkt
14:30 Uhr, USA: Handelsbilanz 5/26
16:30 Uhr, USA: EIA-Ölbericht (Woche)
Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 07.07.2026
Zeit Land Relev. Termin 01:30 JPN Labor Cash Earnings (YoY) 08:00 DEU Industrial Production s.a. (MoM) 08:00 DEU Industrieproduktion s.a. w.d.a. (Jahr) 11:30 GBR Financial Stability Report 14:15 USA ADP Employment Change 4-week average 16:00 CAN Ivey Einkaufsmanagerindex 16:00 CAN Ivey Purchasing Managers Index s.a 16:15 GBR BoE-Mitglied Mann spricht
Webinare
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|08:25
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|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|10:00
|Webinar
|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
|17:00
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|WH SelfInvest: Live am Markt: Volumen- und Orderflow
|18:30
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|HSBC: SpaceX, NVIDIA & Co. - Most Traded bei HSBC Zertifikate
|08.07. 08:25
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|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
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