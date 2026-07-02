3 schwere Wirkungstreffer für KI-Blase - folgt jetzt der KO?

Gestern drei schwere Wirkungstreffer für die KI-Blase - kommt jetzt der KO? Vor allem Chip-Aktien und Anbieter von Arbeitsspeicher kamen gestern massiv unter Druck, nachdem Meta plötzlich überschüssige Computerleistung verkaufen will. Angeblich war genau das doch der Engpass gewesen - plötzlich hat man offensichtlich zu viel davon? Alls das deutet auf Überinvestitionen hin - daher dürfte das der Auftakt sein für deutlich weniger Investitionen durch die Hyperscaler. Und daher crashten gestern eben jene Aktien, die bislang von diesen massiven Investitionen am meisten profitiert hatten. Dann die Warnung von Palantir-Chef Karp, der faktisch KI-Anbieter wie OpenAI und Anthropic als Parasiten bezeichnet. Und dann noch drittens die Warnung von Oracle, wonach der Ausbau der Datencenter viel langsamer vorangeht als erwartet und viele Player in diesem Sektor hochverschuldet und daher gefährdet seien (das gilt vor allem für Oracle selbst!)..

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