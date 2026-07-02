SanDisk Corporation Aktie weiter auf Talfahrt - -4,74 % - 02.07.2026

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von SanDisk Corporation in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +22,15 % bestehen.

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -4,74 % verliert die SanDisk Corporation Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Die Talfahrt der SanDisk Corporation Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -8,18 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 1.710,00€, mit einem Minus von -4,74 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SanDisk Corporation Aktie damit um -6,37 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,61 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von SanDisk Corporation +22,15 % gewonnen.

Während SanDisk Corporation deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,46 %.

SanDisk Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,37 % 1 Monat +18,61 % 3 Monate +22,15 % 1 Jahr +22,15 %

Informationen zur SanDisk Corporation Aktie

Stand: 02.07.2026, 10:30 Uhr

Es gibt 148 Mio. SanDisk Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 253,23 Mrd.EUR € wert.

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Ob die SanDisk Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SanDisk Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.