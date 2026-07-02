WARBURG RESEARCH stuft Grenke auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Grenke von 25,20 auf 21,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor dem Hintergrund der anhaltenden konjunkturellen Schwäche in den Kernmärkten habe er seine Schätzung für das Neugeschäft im Jahr 2026 auf knapp unter 3,49 Milliarden Euro reduziert, was dem Mittelwert der Zielspanne des IT-Leasinganbieters entspreche, schrieb Andreas Pläsier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem schraubte er seine Prognose für den Nettozinsüberschuss nach unten, sieht Grenke aber auf einem guten Weg und die aktuelle Bewertung als attraktiv an./rob/edh/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GRENKE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 11,82EUR auf Tradegate (02. Juli 2026, 10:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Andreas Pläsier

Analysiertes Unternehmen: Grenke

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 21,00

Kursziel alt: 25,20

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

