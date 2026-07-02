WARBURG RESEARCH stuft KRONES AG auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Krones vor Quartalszahlen von 189 auf 188 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Aufgrund einer geringeren Zahl an Arbeitstagen dürfte der Umsatz des Abfüllanlagen-Herstellers im zweiten Quartal im Vergleich zum ersten Jahresviertel gesunken sein, schrieb Stefan Augustin in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Zudem sollte der Iran-Konflikt für zusätzliche Unsicherheit und damit für verzögerte Projektabnahmen gesorgt haben. Er schraubte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2026 bis 2028 leicht nach unten, sieht den positiven Anlagehintergrund aber als intakt an./rob/edh/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 113,2EUR auf Tradegate (02. Juli 2026, 10:26 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: KRONES AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 188
Kursziel alt: 189
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: KRONES AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 188
Kursziel alt: 189
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte