WARBURG RESEARCH stuft KRONES AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Krones vor Quartalszahlen von 189 auf 188 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Aufgrund einer geringeren Zahl an Arbeitstagen dürfte der Umsatz des Abfüllanlagen-Herstellers im zweiten Quartal im Vergleich zum ersten Jahresviertel gesunken sein, schrieb Stefan Augustin in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Zudem sollte der Iran-Konflikt für zusätzliche Unsicherheit und damit für verzögerte Projektabnahmen gesorgt haben. Er schraubte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2026 bis 2028 leicht nach unten, sieht den positiven Anlagehintergrund aber als intakt an./rob/edh/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 113,2EUR auf Tradegate (02. Juli 2026, 10:26 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: KRONES AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 188

Kursziel alt: 189

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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