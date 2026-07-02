Geheimer Prototyp: SpaceX präsentiert Investoren erstes KI-Handy

SpaceX hat einem ausgewählten Kreis von Investoren einen Prototypen für ein KI-Gerät präsentiert, das schlanker als ein iPhone ist und auf einem proprietären Betriebssystem laufen soll. Wie das Wall Street Journal am Mittwoch exklusiv meldete, integriert das Gerät die Technologie von xAI und setzt auf einen Qualcomm-Snapdragon-Chip. SpaceX selbst betont, das Projekt befinde sich noch in einem frühen Stadium, das Design könne sich noch ändern, und ob das Produkt überhaupt auf den Markt kommt, ist offen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Schritt überrascht, wenn man Musks eigene Worte kennt. "Der Gedanke, ein Handy zu bauen, bringt mich fast um. Aber wenn wir ein Handy bauen müssen, dann werden wir es tun", sagte er im Oktober vergangenen Jahres. Im Februar dementierte er Berichte über ein SpaceX-Smartphone sogar ausdrücklich. Nun zeigt das Unternehmen offenbar genau das Gegenteil hinter verschlossenen Türen.

Hinter dem Projekt steht eine ältere Vision: Musk will eine Plattform bauen, die seine verschiedenen Unternehmungen bündelt. Dazu gehören Starlink, xAI, X und SpaceX selbst. Das Konzept lehnt sich an das Modell chinesischer Super-Apps wie WeChat oder Alipay an, wo Nutzer über eine einzige Oberfläche Geld transferieren, Essen bestellen oder Reisen buchen. Dieses Modell hat das klassische App-Store-Geschäft in Asien längst herausgefordert.

Für Musk bietet ein eigenes Gerät noch einen weiteren Vorteil: Unabhängigkeit. Sein xAI-Chatbot Grok läuft bislang über Apple- oder Android-Geräte, und genau dieser Umstand hat Musk in der Vergangenheit gestört.

SpaceX ist nicht allein bei der Entwicklung der nächsten Generation von Smartphones. Auch Musks Erzfeind OpenAI arbeitet an KI-Geräten. ByteDance brachte ein KI-Smartphone auf Basis seines Chatbots Doubao heraus, stieß aber schnell auf Probleme, als Wettbewerber dem Gerät den Zugang zu ihren Diensten sperrten.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





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