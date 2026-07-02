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    Spritpreise

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    Super im Tagesschnitt wieder über 2 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • E10 im bundesweiten Tagesschnitt wieder über 2 Euro
    • Diesel bundesweit bei 1,959 Euro unter 2 Euro geblieben
    • Preisanstieg geringer als der Wegfall des Rabatts
    Spritpreise - Super im Tagesschnitt wieder über 2 Euro
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Zum ersten Mal seit Mai hat Superbenzin der Sorte E10 im bundesweiten Tagesschnitt wieder mehr als 2 Euro gekostet. Am Mittwoch - direkt nach dem Ende des Tankrabatts - schlug ein Liter des Kraftstoffs im Schnitt mit 2,016 Euro zu Buche, wie der ADAC mitteilt. Das war der höchste Tageswert seit dem 5. Mai.

    Diesel blieb auch mit dem Ende des Steuerrabatts von 16,7 Cent pro Liter auf an die Tankstellen ausgeliefertes Benzin unter 2 Euro. Im bundesweiten Schnitt des Mittwochs waren es 1,959 Euro. Das ist der höchste Wert seit dem 24. Mai.

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    Anstieg verteilte sich

    Vergleicht man mit dem Dienstag, ergibt sich für E10 ein Anstieg um 9,3 Cent, für Diesel ein Plus von 10 Cent. Das ist deutlich weniger als der weggefallene Steuerrabatt. Allerdings hatten die beiden Kraftstoffe schon in den Tagen vor dem Ende des Tankrabatts zugelegt - alleine am Dienstag um 6,2 und 7,5 Cent.

    Da die Preisentwicklung im Tagesverlauf zuletzt nicht den üblichen Mustern folgte - der sonst übliche starke Rückgang nach dem Mittagssprung war am Dienstag weitgehend ausgefallen - sind Vergleiche derzeit weniger aussagekräftig.

    Die Mineralölbranche verwies zuletzt unter anderem auf die hohe Nachfrage in den letzten Tagen des Tankrabatts, um die bereits damals steigenden Preise zu erklären. Der ADAC kritisiert dagegen, dass die Preise bereits seit Wochen zu hoch seien und das Ende des Rabatts zu früh eingepreist worden sei./ruc/DP/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Shell Aktie

    Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 5,346 auf Tradegate (02. Juli 2026, 10:33 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Shell Aktie um -1,62 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,18 %.

    Die Marktkapitalisierung von Shell bezifferte sich zuletzt auf 187,12 Mrd..

    Shell zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7528. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8500 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,60GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 45,00GBP was eine Bandbreite von +3,67 %/+33,29 % bedeutet.





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