JEFFERIES stuft Adyen auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1166 Euro belassen. Der Zahlungsabwickler dürfte angesichts der aktuellen Branchentrends rund um Stablecoins und "Agentic Commerce" in den vergangenen Monaten erheblich an Dynamik gewonnen haben, schrieb Hannes Leitner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für das zweite Quartal rechnet er mit einem Anstieg des Nettoumsatzes von 22 Prozent und liegt damit knapp über der Konsensschätzung./rob/edh/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 01:33 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 01:33 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,40 % und einem Kurs von 835,9EUR auf Tradegate (02. Juli 2026, 10:31 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Hannes Leitner

Analysiertes Unternehmen: Adyen

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1166

Kursziel alt: 1166

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar