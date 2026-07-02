JEFFERIES stuft Adyen auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1166 Euro belassen. Der Zahlungsabwickler dürfte angesichts der aktuellen Branchentrends rund um Stablecoins und "Agentic Commerce" in den vergangenen Monaten erheblich an Dynamik gewonnen haben, schrieb Hannes Leitner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für das zweite Quartal rechnet er mit einem Anstieg des Nettoumsatzes von 22 Prozent und liegt damit knapp über der Konsensschätzung./rob/edh/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 01:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 01:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 01:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 01:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,40 % und einem Kurs von 835,9EUR auf Tradegate (02. Juli 2026, 10:31 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Hannes Leitner
Analysiertes Unternehmen: Adyen
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1166
Kursziel alt: 1166
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Hannes Leitner
Analysiertes Unternehmen: Adyen
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1166
Kursziel alt: 1166
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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