Micron Technology Aktie fällt auf 888,10€ - 02.07.2026

Die Micron Technology Aktie ist bisher um -2,72 % auf 888,10€ gefallen. Das sind -24,80 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Micron Technology Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -9,95 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,72 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Micron Technology ist ein US-Halbleiterhersteller, fokussiert auf Speicherlösungen (DRAM, NAND-Flash, SSDs) für Rechenzentren, PCs, Mobile, Automotive und Industrie. Das Unternehmen zählt zu den Top-3-Speicheranbietern weltweit. Hauptkonkurrenten sind Samsung, SK Hynix, Kioxia/WD. Stärken: Technologieführerschaft bei High-Bandwidth-Memory, Automotive- und Rechenzentrumsfokus, vertikal integrierte Fertigung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Micron Technology-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +194,60 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die Micron Technology Aktie damit um -20,89 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,25 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Micron Technology um +260,00 % gewonnen.

Micron Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -20,89 % 1 Monat +1,25 % 3 Monate +194,60 % 1 Jahr +773,62 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Micron Technology Aktie

Stand: 02.07.2026, 10:37 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Micron Technology und die Kursentwicklung. Aktueller Kurs um 820 € wird als Zwischenschritt diskutiert; es geht um Aufwärtspotenzial, Buy-the-Dip-Strategien und charttechnische Signale. Befürworter verweisen auf starke HBM-Nachfrage durch KI, robuste Margen und positive Guidance. Zielbereiche reichen von 1.200–1.300 €, vereinzelt werden auch deutlich höhere (bis ca. 2.000 €) genannt; der Markt bleibt volatil.

Informationen zur Micron Technology Aktie

Es gibt 1 Mrd. Micron Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 987,90 Mrd. € wert.

Im Juni `26 haben 9 Analysten die Micron Technology Aktie eingestuft.

Micron Technology lieferte im Vormonat eine starke Performance und gewann +12,56 %. Nun stellt sich die Frage, ob der Juli neue Chancen eröffnet.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

So schlagen sich die Wettbewerber von Micron Technology

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,59 %. Western Digital notiert im Minus, mit -3,06 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -5,70 %.

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Ob die Micron Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Micron Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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