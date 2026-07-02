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Micron Technology Aktie fällt auf 888,10€ - 02.07.2026
Am heutigen Handelstag muss die Micron Technology Aktie bisher Verluste von -2,72 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Micron Technology Aktie.
Micron Technology ist ein US-Halbleiterhersteller, fokussiert auf Speicherlösungen (DRAM, NAND-Flash, SSDs) für Rechenzentren, PCs, Mobile, Automotive und Industrie. Das Unternehmen zählt zu den Top-3-Speicheranbietern weltweit. Hauptkonkurrenten sind Samsung, SK Hynix, Kioxia/WD. Stärken: Technologieführerschaft bei High-Bandwidth-Memory, Automotive- und Rechenzentrumsfokus, vertikal integrierte Fertigung.
Micron Technology Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.07.2026
Die Micron Technology Aktie ist bisher um -2,72 % auf 888,10€ gefallen. Das sind -24,80 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Micron Technology Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -9,95 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,72 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?
Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Micron Technology-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +194,60 % zu Buche.
Allein seit letzter Woche ist die Micron Technology Aktie damit um -20,89 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,25 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Micron Technology um +260,00 % gewonnen.
Micron Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-20,89 %
|1 Monat
|+1,25 %
|3 Monate
|+194,60 %
|1 Jahr
|+773,62 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur Micron Technology Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Micron Technology und die Kursentwicklung. Aktueller Kurs um 820 € wird als Zwischenschritt diskutiert; es geht um Aufwärtspotenzial, Buy-the-Dip-Strategien und charttechnische Signale. Befürworter verweisen auf starke HBM-Nachfrage durch KI, robuste Margen und positive Guidance. Zielbereiche reichen von 1.200–1.300 €, vereinzelt werden auch deutlich höhere (bis ca. 2.000 €) genannt; der Markt bleibt volatil.
Zur Micron Technology Diskussion
Informationen zur Micron Technology Aktie
Es gibt 1 Mrd. Micron Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 987,90 Mrd. € wert.
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So schlagen sich die Wettbewerber von Micron Technology
Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,59 %. Western Digital notiert im Minus, mit -3,06 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -5,70 %.
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Ob die Micron Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Micron Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.