Alphabet - Aktie mit schwachem Handelstag - 02.07.2026

Die Alphabet Aktie notiert aktuell bei 312,90€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -1,51 % nachgegeben, was einem Verlust von -4,80 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,57 %, geht es heute bei der Alphabet Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Alphabet ist die Holding hinter Google mit Fokus auf Online-Suche, Werbung, Cloud, Android, YouTube und KI. Marktführer bei Suchmaschinen und Online-Ads, stark in Mobile-OS und Video. Wichtige Konkurrenten: Meta, Amazon, Microsoft, Apple, TikTok. USP: dominierende Such- und Werbeplattform, riesige Datenbasis, starke KI-Forschung, Ökosystem aus Android, Chrome und YouTube.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Alphabet-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +25,23 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Alphabet Aktie damit um +5,25 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,50 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Alphabet einen Anstieg von +18,02 %.

Alphabet Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,25 % 1 Monat -0,50 % 3 Monate +25,23 % 1 Jahr +111,21 %

Informationen zur Alphabet Aktie

Stand: 02.07.2026, 10:38 Uhr

Es gibt 6 Mrd. Alphabet Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,83 Bil. € wert.

Google muss nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) eine Rekord-Wettbewerbsstrafe der EU-Kommission in Höhe von 4,1 Milliarden Euro zahlen. Das Unternehmen habe Herstellern von Android-Smartphones und Mobilfunkanbietern illegale …

Google muss nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs eine Wettbewerbsstrafe der EU-Kommission in Rekordhöhe von 4,1 Milliarden Euro zahlen. Das Unternehmen habe Herstellern von Android-Smartphones und Mobilfunkanbietern illegale …

Da hat sich Mark Zuckerberg wohl etwas von Elon Musk abgeschaut. Genau wie SpaceX will Meta zukünftig überschüssige KI-Rechenleistung an externe Kunden vermieten. Während die Idee von den Anlegern gefeiert wird, schauen Nebius, CoreWeave & Co …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,38 %. Apple notiert im Plus, mit +0,58 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,43 %. Meta Platforms (A) verliert -0,20 % Tencent notiert im Minus, mit -1,88 %.

Alphabet Aktie jetzt kaufen?

Ob die Alphabet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Alphabet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Schreibe Deinen Kommentar