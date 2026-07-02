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    ANALYSE-FLASH

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    Warburg Research senkt Ziel für Grenke auf 21 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Kursziel für Grenke auf 21,00 Euro gesenkt
    • Einstufung 'Buy' trotz Zielpreissenkung beibehalten
    • Prognose für Neugeschäft 2026 knapp unter 3,49 Mrd
    ANALYSE-FLASH - Warburg Research senkt Ziel für Grenke auf 21 Euro - 'Buy'
    Foto: GRENKE AG

    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Grenke von 25,20 auf 21,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor dem Hintergrund der anhaltenden konjunkturellen Schwäche in den Kernmärkten habe er seine Schätzung für das Neugeschäft im Jahr 2026 auf knapp unter 3,49 Milliarden Euro reduziert, was dem Mittelwert der Zielspanne des IT-Leasinganbieters entspreche, schrieb Andreas Pläsier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem schraubte er seine Prognose für den Nettozinsüberschuss nach unten, sieht Grenke aber auf einem guten Weg und die aktuelle Bewertung als attraktiv an./rob/edh/mf

    Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GRENKE Aktie

    Die GRENKE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,01 % und einem Kurs von 11,72 auf Tradegate (02. Juli 2026, 10:30 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GRENKE Aktie um 0,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,70 %.

    Die Marktkapitalisierung von GRENKE bezifferte sich zuletzt auf 547,72 Mio..

    GRENKE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 24,429EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 19,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von +61,29 %/+137,69 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Warburg Research
    Kursziel: 21 Euro



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