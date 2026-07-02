Warburg Research senkt Ziel für Grenke auf 21 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GRENKE Aktie

Die GRENKE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,01 % und einem Kurs von 11,72 auf Tradegate (02. Juli 2026, 10:30 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GRENKE Aktie um 0,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,70 %.

Die Marktkapitalisierung von GRENKE bezifferte sich zuletzt auf 547,72 Mio..

GRENKE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1900 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 24,429EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 19,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von +61,29 %/+137,69 % bedeutet.