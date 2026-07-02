DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Wolters Kluwer auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Wolters Kluwer vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Er rechne für das zweite Jahresviertel mit ähnlichen Trends wie im ersten Quartal, schrieb Steve Liechti in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Der Informationsdienstleister gehe davon aus, dass sich das Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis im weiteren Jahresverlauf beschleunigen werde./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 08:01 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 08:01 / CET
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Die Wolters Kluwer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,33 % und einem Kurs von 56,44EUR auf Tradegate (02. Juli 2026, 10:27 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Steve Liechti
Analysiertes Unternehmen: Wolters Kluwer
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 100
Kursziel alt: 100
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Steve Liechti
Analysiertes Unternehmen: Wolters Kluwer
Aktieneinstufung neu: positiv
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