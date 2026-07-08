Ihre wichtigsten Termine
Tagesprogramm: Hauptversammlung bei Meta und WCM sowie US-Konsumentenkredite
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
09:30 Uhr, USA: Meta, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: WCM, Hauptversammlung
Konjunkturdaten
01:50 Uhr, Japan: Leistungsbilanz 5/26
08:45 Uhr, Frankreich: Leistungsbilanz 5/26
13:00 Uhr, USA: MBA Hypothekenanträge
16:00 Uhr, USA: Großhandelslagerbestände
20:00 Uhr, USA: FOMC Sitzungsprotokolle
21:00 Uhr, USA: Konsumentenkredite
Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 08.07.2026
Zeit Land Relev. Termin 01:50 JPN Current Account n.s.a. 09:30 EUR EZB-Mitglied Escrivá spricht 20:00 USA FOMC Protokoll
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|08:45
|Webinar
|WH SelfInvest: Wie du DAX Gewinne in den ersten 30 Minuten des Handelstages erzielst
|09.07. 07:45
|Webinar
|WH SelfInvest: Livehandel von DAX, EUR und Co.
|09.07. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|09.07. 15:15
|Webinar
|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
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