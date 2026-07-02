EU-Hammer gegen Google: Android-Strafe über 4,12 Milliarden Euro bleibt

Alphabet und Google haben einen langwierigen Rechtsstreit um die Aufhebung einer von der Europäischen Union verhängten Geldstrafe von rund 4,69 Milliarden US-Dollar wegen ihres Betriebssystems Android verloren, teilte der oberste Gerichtshof der EU mit. Der Gerichtshof der EU bestätigte am Donnerstag die Geldbuße von 4,12 Milliarden Euro nach einer Berufung von Google. Google erklärte in seiner Antwort: "Dieses Urteil würdigt nicht unsere erheblichen Investitionen, die wir getätigt haben, um sicherzustellen, dass Android offen, interoperabel und frei bleibt." Die Entscheidung ist der Höhepunkt eines jahrelangen Streits darüber, wie Google seine Stellung in der digitalen Wirtschaft nutzt, um Nutzer auf Geräten wie Smartphones zu seiner eigenen Suchmaschine zu lenken.

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Die ursprüngliche Strafe der EU-Kommission lag 2018 noch bei 4,34 Milliarden Euro, wurde 2022 vom Gericht der EU leicht reduziert und nun vom EuGH bestätigt. Die EU-Kommission warf Google vor, Android gezielt genutzt zu haben, um die eigene Suchmaschine und den Chrome-Browser auf Smartphones zu stärken. Hersteller bekamen demnach Zugang zum wichtigen Google Play Store nur unter Bedingungen: Sie sollten unter anderem Google Search und Chrome vorinstallieren. Außerdem ging es um Vorgaben gegen alternative Android-Versionen sowie um frühere Umsatzbeteiligungen für Hersteller und Mobilfunkanbieter, wenn sie keine konkurrierenden Suchdienste vorinstallierten.

Die Brüsseler Argumentation: Android war für Google nicht nur ein Betriebssystem, sondern ein Hebel, um die Dominanz im mobilen Suchgeschäft abzusichern. Gerade als die Internetnutzung stark vom Desktop aufs Smartphone wanderte, sollte Google dadurch weiter Zugriff auf Suchanfragen, Nutzerdaten und Werbeerlöse behalten. Google hielt dagegen, Android sei offen, kostenlos und habe den Wettbewerb im Smartphone-Markt erst befeuert. Nach dem Urteil erklärte der Konzern, die Entscheidung würdige nicht die erheblichen Investitionen, mit denen Android offen, interoperabel und frei gehalten werde. Google betont zudem, man habe die Verträge nach der Entscheidung von 2018 bereits angepasst.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,26 % und einem Kurs von 313,7EUR auf Tradegate (02. Juli 2026, 12:20 Uhr) gehandelt.

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