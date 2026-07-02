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    Coca-Cola erhöht in Deutschland erneut die Preise

    Für Sie zusammengefasst
    • Ab 1. September erhöht Coca-Cola Abgabepreise
    • Investitionen in Marken, Produktion, Logistik und Löhne
    • CCEP verkauft 4 Milliarden Liter 23 Standorte
    Coca-Cola erhöht in Deutschland erneut die Preise
    Foto: Robson90 - stock.adobe.com

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Getränke von Coca-Cola werden teurer. Das Unternehmen erhöht zum 1. September erneut seine Abgabepreise für den Handel und den Außer-Haus-Markt wie die Gastronomie. Die Preisanpassung liege über alle Produkte hinweg im einstelligen Prozentbereich, sagte der Geschäftsführer von Coca-Cola Europacific Partners Deutschland (CCEP), Florian Salzen.

    Als Begründung verwies er unter anderem auf Investitionen in Marken, Produktion und Logistik sowie in wettbewerbsfähige Löhne. Wie stark Kunden im Supermarkt oder beim Discounter die Preiserhöhungen spüren werden, ist noch unklar. Die Verbraucherpreise legten die Händler fest, sagte Salzen. Zuerst hatte das Getränkemarktfachmagazin "Inside" über das Thema berichtet.

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    Preise schon oft gestiegen

    Die Preise für die Getränke von Coca-Cola - wie Coca-Cola, Fanta oder Sprite - wurden in den vergangenen Jahren mehrmals angehoben. Kunden konnten dies zumindest teilweise umgehen. Coca-Cola zählt zu den Marken, die im deutschen Einzelhandel am häufigsten als Sonderangebot beworben werden.

    Die Getränke der Marke werden hierzulande von CCEP hergestellt, vertrieben und verkauft. Das Absatzvolumen von Coca-Cola in Deutschland lag 2025 nach eigenen Angaben bei 4 Milliarden Litern. Das Unternehmen betreibt bundesweit 23 Standorte, darunter 13 Produktionsbetriebe, und beschäftigt etwa 6.100 Menschen. Markeninhaberin ist die Coca-Cola Company./cr/DP/stw

    Coca-Cola

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Coca-Cola Aktie

    Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 71,42 auf Tradegate (02. Juli 2026, 10:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Coca-Cola Aktie um +1,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,88 %.

    Die Marktkapitalisierung von Coca-Cola bezifferte sich zuletzt auf 307,80 Mrd..

    Coca-Cola zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 85,57USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 76,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 92,00USD was eine Bandbreite von +6,10 %/+28,44 % bedeutet.





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