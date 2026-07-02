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    ANALYSE-FLASH

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    Warburg Research senkt Ziel für Krones auf 188 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Warburg senkt Krones Kursziel von 189 auf 188 Euro
    • Umsatz Q2 wegen weniger Arbeitstage gesunken
    • Prognosen 2026-2028 leicht gesenkt trotz Iran-Risiko
    ANALYSE-FLASH - Warburg Research senkt Ziel für Krones auf 188 Euro - 'Buy'
    Foto: Armin Weigel - dpa

    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Krones vor Quartalszahlen von 189 auf 188 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Aufgrund einer geringeren Zahl an Arbeitstagen dürfte der Umsatz des Abfüllanlagen-Herstellers im zweiten Quartal im Vergleich zum ersten Jahresviertel gesunken sein, schrieb Stefan Augustin in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Zudem sollte der Iran-Konflikt für zusätzliche Unsicherheit und damit für verzögerte Projektabnahmen gesorgt haben. Er schraubte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2026 bis 2028 leicht nach unten, sieht den positiven Anlagehintergrund aber als intakt an./rob/edh/mf

    Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KRONES Aktie

    Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,70 % und einem Kurs von 112,8 auf Tradegate (02. Juli 2026, 10:45 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KRONES Aktie um -0,35 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,07 %.

    Die Marktkapitalisierung von KRONES bezifferte sich zuletzt auf 3,57 Mrd..

    KRONES zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4700 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 181,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 165,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 189,00EUR was eine Bandbreite von +46,28 %/+67,55 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Warburg Research
    Kursziel: 188 Euro



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