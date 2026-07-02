Züge jetzt wieder mit Tempo 230 unterwegs

BERLIN (dpa-AFX) - Rund zwei Wochen nach der Wiederinbetriebnahme der Strecke Hamburg-Berlin können die Züge auf einem Großteil des Korridors wieder mit der Höchstgeschwindigkeit von 230 Kilometern pro Stunde fahren. Für Fahrgäste dauert die Fahrt zwischen den der Haupt- und der Hansestadt im kürzesten Fall damit 1 Stunde und 47 Minuten, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Zuvor hatte der "Tagesspiegel" berichtet.

Lediglich zwischen Nauen und Berlin sowie zwischen Büchen und Hamburg seien die Fernzüge mit 160 Km/h noch deutlich langsamer unterwegs, hieß es von der Bahn. Für diese Abschnitte sei noch ein Software-Update für die dort neu gebauten elektronischen Stellwerke notwendig.