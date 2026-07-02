Leichte Verluste vor US-Jobdaten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die deutschen Staatsanleihen haben am Donnerstag nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Vormittag um 0,14 Prozent auf 126,85 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug 2,91 Prozent.

Der Handelstag steht im Zeichen wichtiger Jobdaten aus den USA. Am Nachmittag wird neben den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe auch der monatliche Jobbericht veröffentlicht. Er wurde wegen der Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag auf diesen Donnerstag vorverlegt.