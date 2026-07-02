RBC stuft LVMH auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für LVMH auf "Outperform" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. Der europäische Luxusgütersektor dürfte im zweiten Quartal ein durchschnittliches Umsatzwachstum von vier Prozent erreicht haben, schrieb Piral Dadhania in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick. In puncto Profitabilität könnten Wechselkursbelastungen und Schuldenabbau bei einigen Unternehmen wie LVMH und Hermes eine Rolle spielen./edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 20:17 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 20:17 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,75 % und einem Kurs von 489,5EUR auf Tradegate (02. Juli 2026, 10:53 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Piral Dadhania
Analysiertes Unternehmen: LVMH
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 600
Kursziel alt: 600
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Piral Dadhania
Analysiertes Unternehmen: LVMH
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 600
Kursziel alt: 600
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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