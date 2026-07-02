DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ASOS auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Asos auf "Buy" mit einem Kursziel von 400 Pence belassen. Der Verkauf des Fulfillment-Zentrums in Atlanta für netto 48 Millionen Pfund habe keine Auswirkungen auf das bereinigte Ebitda des Online-Modehändlers, da die Immobilie bereits vollständig abgeschrieben gewesen sei, schrieb Adam Cochrane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Transaktion führe aber zu weiteren jährlichen Einsparungen bei den Miet- und Betriebskosten./edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 08:01 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASOS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,53 % und einem Kurs von 3,675EUR auf Tradegate (01. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Adam Cochrane

Analysiertes Unternehmen: ASOS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 4

Kursziel alt: 4

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

