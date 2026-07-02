BARCLAYS stuft Heidelberg Materials auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 243 auf 226 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Katherine Hearne kappte am Mittwoch ihre Schätzungen in ihrem Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Baustoffbranche. Die Expertin rechnet mit allenfalls geringer Belebung der Absatzvolumina, aber weiter recht stabilen Preisen./ag/laVeröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 15:48 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 15:53 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 165,0EUR auf Tradegate (02. Juli 2026, 10:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Katherine Hearne

Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 226

Kursziel alt: 243

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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