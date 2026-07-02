🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    US-Diplomat

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Taiwan muss 'Hornissennest' aus Drohnen werden

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Botschafter fordert Taiwan Hornissennest aus Drohnen
    • Regierung schlägt Sonderhaushalt für Drohnen vor
    • US Taiwan Kooperation stärkt Abschreckung und Resilienz
    US-Diplomat - Taiwan muss 'Hornissennest' aus Drohnen werden
    Foto: Siarhei - 356130783

    TAICHUNG (dpa-AFX) - Taiwan sollte nach Ansicht des höchsten US-Diplomaten in der Inselrepublik zur Abschreckung gegen einen möglichen Angriff Chinas auf Drohnen setzen. "Nichts wird Konflikte wirksamer verhindern, als Taiwan in ein Hornissennest aus Luft-, Oberflächen- und Unterwasserdrohnen zu verwandeln", sagte Raymond Greene, Direktor des American Institute in Taiwan, der de facto US-Botschafter, auf einem Drohnenforum in Taichung. Drohnen böten neue Geschäftsmöglichkeiten und seien eine Chance, Taiwans Sicherheit zu verbessern und den Frieden in der gesamten indopazifischen Region zu stärken, erklärte Greene.

    Zudem brachte er mögliche Investitionen Taiwans in die US-Drohnenindustrie ins Spiel. Die Zusammenarbeit zwischen den USA und Taiwan bei der Drohnenentwicklung könnte eine solide Produktionsbasis für die demokratische Welt schaffen, die Risiken von Unterbrechungen in Lieferketten verringern und die Abschreckungsfähigkeiten der freien Welt stärken, sagte Greene.

    Drohender Streit in Taiwans Parlament

    Um die Drohnenindustrie anzukurbeln, schlug Taiwans Regierung Mitte Juni einen Sonderhaushalt für den Zeitraum von August 2026 bis Dezember 2031 mit einer Obergrenze von bis zu 210 Milliarden Taiwan-Dollar (derzeit fast 5,8 Milliarden Euro) vor. Der Entwurf umfasst Küstenüberwachungsdrohnen, Küstenangriffsdrohnen und kleine unbemannte Kamikaze-Boote.

    Das Parlament muss noch zustimmen. Die größte Oppositionspartei, die dort die Mehrheit stellt, legte einen Gegenentwurf vor, der eine höhere Obergrenze von 240 Milliarden Taiwan-Dollar über 6 Jahre vorsieht und nicht aus einem Sonderhaushalt, sondern aus dem regulären Haushalt finanziert werden soll.

    USA wichtigster Sicherheitspartner

    In der Region besteht wegen Chinas fortwährender Drohungen gegen Taiwan die Sorge vor einem Krieg. Die Vereinigten Staaten, die offiziell keine diplomatischen Beziehungen mit Taiwan, sondern China haben, sind Taiwans wichtigster Sicherheitspartner.

    Hinter den Spannungen steckt, dass China Taiwan zu seinem Staatsgebiet zählt, obwohl die Inselrepublik seit Jahrzehnten eine unabhängige und demokratisch gewählte Regierung hat. Die Volksrepublik will sich Taiwan einverleiben und drohte bereits mit dem Einsatz des Militärs, sollte dies nicht auf friedlichem Wege funktionieren./jon/DP/zb







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    US-Diplomat Taiwan muss 'Hornissennest' aus Drohnen werden Taiwan sollte nach Ansicht des höchsten US-Diplomaten in der Inselrepublik zur Abschreckung gegen einen möglichen Angriff Chinas auf Drohnen setzen. "Nichts wird Konflikte wirksamer verhindern, als Taiwan in ein Hornissennest aus Luft-, Oberflächen- …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     