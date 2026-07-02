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    Irans Militär besteht auf Kontrolle der Straße von Hormus

    Für Sie zusammengefasst
    • Iran beansprucht erneut Kontrolle über Hormus
    • Öltanker müssen iranische Route folgen oder reagieren
    • Rahmenabkommen fordert Wiederöffnung der Meerenge
    Irans Militär besteht auf Kontrolle der Straße von Hormus
    Foto: Emphyrio - pixabay

    TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Streitkräfte haben erneut ihre Kontrolle über die für den weltweiten Energiehandel wichtige Straße von Hormus beansprucht. Alle Öltanker und Handelsschiffe seien verpflichtet, ausschließlich die vom Iran festgelegte Route zu benutzen, hieß es in einer Erklärung der Militärführung, die iranische Medien verbreiteten. "Jede Missachtung dieser Vorgabe (...) wird mit einer unverzüglichen und entschlossenen Reaktion der Streitkräfte beantwortet", hieß es weiter.

    Die Wiederöffnung der für den globalen Handel mit Öl, Gas und Dünger wichtigen Straße von Hormus ist ein zentrales Element des Rahmenabkommens, auf das sich Vertreter aus Washington und Teheran vor knapp drei Wochen verständigt hatten. Die USA fordern eine freie Passage für alle Schiffe ohne Gebühren. Der Iran hatte mit Drohungen und Angriffen nach Beginn der Angriffe der USA und Israels auf das Land den Schiffsverkehr in der Meerenge faktisch zum Erliegen gebracht./arb/DP/stw






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