BARCLAYS stuft SAINT GOBAIN auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Saint-Gobain von 105 auf 108 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Wachstum des Baustoffkonzerns aus eigener Kraft dürfte im zweiten Quartal gegenüber dem Jahresstart leicht angezogen haben, schrieb Pierre Rousseau am Mittwoch. Positiv wertet er den Verkauf von Dahl und die Neubewertung von Owens Corning, die auch seinen Kurszielanstieg ausgelöst hätten./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 15:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 15:47 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 15:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 15:47 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 78,90EUR auf Tradegate (02. Juli 2026, 10:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Pierre Rousseau
Analysiertes Unternehmen: SAINT GOBAIN
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 108
Kursziel alt: 105
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Pierre Rousseau
Analysiertes Unternehmen: SAINT GOBAIN
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 108
Kursziel alt: 105
Währung: EUR
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