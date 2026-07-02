BARCLAYS stuft SAINT GOBAIN auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Saint-Gobain von 105 auf 108 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Wachstum des Baustoffkonzerns aus eigener Kraft dürfte im zweiten Quartal gegenüber dem Jahresstart leicht angezogen haben, schrieb Pierre Rousseau am Mittwoch. Positiv wertet er den Verkauf von Dahl und die Neubewertung von Owens Corning, die auch seinen Kurszielanstieg ausgelöst hätten./ag/laVeröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 15:43 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 15:47 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 78,90EUR auf Tradegate (02. Juli 2026, 10:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Pierre Rousseau

Analysiertes Unternehmen: SAINT GOBAIN

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 108

Kursziel alt: 105

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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