Gold fällt, animusX-Signal zeigt Kaufniveau – Heibels Einordnung

Der Goldpreis ist in der vergangenen Woche um 3,1 Prozent gefallen, auf 4.084 US-Dollar je Feinunze – für mich ist das kein Warnsignal, sondern ein Kaufniveau.

Warum der Rückgang für mich kein Warnsignal ist

Ein Kursrückgang wirkt für die meisten wie eine Warnung. Die Feinunze Gold hat seit ihrem Hoch rund 25 Prozent verloren, allein in der vergangenen Woche kamen 3,1 Prozent hinzu. Wer nur auf den Chart schaut, sieht eine Korrektur, die nach weiterer Schwäche aussieht. Ich habe diese Konstellation in meiner aktuellen Heibel-Ticker-Ausgabe 2026/26 im Detail eingeordnet.

Über meine Sentimentplattform animusX erhebe ich zwei Werte getrennt voneinander: die Erwartungshaltung der Anleger und ihre tatsächliche Stimmung. Beide können auseinanderfallen – ein Anleger kann steigende Kurse erwarten und sich gleichzeitig unwohl mit seiner eigenen Position fühlen. Genau das beobachte ich gerade: Beide Werte weichen deutlich voneinander ab, eine Kombination, die in 20 Jahren animusX-Historie nur ein einziges Mal ähnlich stark aufgetreten ist.

Die Sentiment-Divergenz bei Gold

Deutsche Anleger erwarten aktuell steigende Goldnotierungen – die Golderwartung liegt auf einem extrem positiven Niveau. Über 20 Jahre korreliert dieser Wert überwiegend positiv mit der tatsächlichen Preisentwicklung. Eine vergleichbar positive Erwartung gibt es jährlich nur zwei- bis dreimal, in 20 Jahren zählte ich 56 solcher Werte – im Schnitt folgte ein Anstieg von 10,4 Prozent binnen sechs Monaten. Gleichzeitig ist die tatsächliche Stimmung extrem negativ – das Gegenteil der Erwartung. Diese Kombination gab es in 20 Jahren nur einmal zuvor.

September 2022 als Vergleichsfall

Das einzige vergleichbare Stimmungstief maß ich am 30. September 2022, kurz vor dem Tiefpunkt der damaligen Goldpreisentwicklung. Ab dem 31. Oktober 2022 startete eine Rallye von 1.627 auf zwischenzeitlich 5.513 US-Dollar je Feinunze – ein Anstieg von 240 Prozent in dreieinhalb Jahren. Die aktuelle Korrektur hat davon 37 Prozent zurückgenommen, was einer gewöhnlichen Konsolidierung entspricht, keiner Trendumkehr. Vergleichbar ist dabei nicht das makroökonomische Umfeld von 2022 und 2026, sondern die Konstellation aus Erwartung und Stimmung.

Ich betreibe animusX seit 2006, wöchentlich beteiligen sich rund 1.600 bis 2.000 Anleger, darunter über 235 institutionelle Investoren. Im Juli 2025 habe ich die Methodik live in der ARD-Sendung „Update Wirtschaft" auf Tagesschau24 vorgestellt.

Was das für Anleger bedeutet

Wer Gold bereits im Depot hält, sieht sich aktuell mit einem kurzfristigen Rückgang konfrontiert, der sich auf Basis dieser Daten eher als Konsolidierung liest denn als Trendwende. Wer über einen Einstieg nachdenkt, trifft auf ein Muster, das historisch selten auftrat, aber überwiegend bullisch ausging. Nageln Sie mich bitte nicht auf den genauen Kurs fest – auf lange Sicht würde ich das inzwischen erreichte Goldpreisniveau als Kaufniveau bezeichnen.

Sehen Sie das anders? Ich lese Ihre Einschätzung gerne. Kommentieren Sie gerne unten.

Wer die Grundlagen meiner Sentiment-Methodik und die aktuelle Analyse im Detail nachlesen möchte, findet den Hintergrundbeitrag hier: https://www.heibel-ticker.de/blog/gold-sentiment-signal-kaufniveau/

Wie sich Euphorie und Skepsis am Goldmarkt bereits in der vorangegangenen Korrekturphase gegenüberstanden, habe ich hier eingeordnet: https://www.heibel-ticker.de/blog/gold-analyse-und-investmentstrategie ...

Die aktuelle Anlegerstimmung zu Gold können Sie auf animusX verfolgen: https://www.animusx.de

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