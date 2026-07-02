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    Neuer Meilenstein

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    Fast 400 Satelliten im All: Amazon erhöht jetzt das Tempo

    Amazon treibt den Ausbau seines Satellitennetzes voran. Nach dem 14. Start sind 396 Satelliten im Orbit. Nun soll das Tempo deutlich steigen.

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    Neuer Meilenstein - Fast 400 Satelliten im All: Amazon erhöht jetzt das Tempo
    Foto: Scott Schilke - Sipa USA

    Amazon hat den Ausbau seines Satelliteninternet-Projekts Amazon Leo vorangetrieben. Nach einem erfolgreichen Raketenstart am 2. Juli befinden sich nun insgesamt 396 Satelliten des Unternehmens in einer niedrigen Erdumlaufbahn. Das teilte Amazon in einer aktuellen Unternehmensmitteilung mit.

    Die jüngste Mission markiert zugleich einen besonderen Wendepunkt. Die Rakete vom Typ Atlas V der United Launch Alliance brachte 29 weitere Satelliten ins All. Es war der 14. Einsatz des Programms und gleichzeitig der letzte Start im Rahmen der bisherigen Atlas-V-Kampagne von Amazon Leo.

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    Wechsel auf neue Trägerrakete geplant

    Künftig will Amazon auf die leistungsstärkere Vulcan-Rakete der United Launch Alliance setzen. Diese kann größere Nutzlasten transportieren und soll dazu beitragen, den Ausbau des Satellitennetzes zu beschleunigen.

    Melissa Wuerl, Director of Launch Systems bei Amazon Leo, betonte die Bedeutung der bisherigen Zusammenarbeit. "Atlas V hat in der frühen Ausbauphase von Amazon Leo eine entscheidende Rolle gespielt und bei allen acht Missionen 224 Satelliten mit einer Erfolgsquote von 100 Prozent ins All gebracht. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit ULA auf dieser Grundlage aufzubauen, während wir den Übergang zu Vulcan vollziehen", sagte sie.

    Nach ihren Angaben verfügt Amazon bereits über Hunderte einsatzbereite Satelliten. Zudem stehe eine neue Integrationsanlage bereit, um kommende Missionen zu unterstützen. Dadurch habe das Unternehmen "einen klaren Fahrplan zur Steigerung der Einführungs- und Bereitstellungsfrequenz", um die Netzabdeckung nach dem geplanten Start erster Dienste später in diesem Jahr rasch auszubauen.

     

    Satelliten erfolgreich in Betrieb genommen

    Die Atlas-V-Rakete setzte die Satelliten in einer Höhe von rund 465 Kilometern über der Erde aus. Anschließend übernahm das Kontrollzentrum von Amazon Leo in Redmond im US-Bundesstaat Washington die Steuerung der Mission.

    Laut Amazon verliefen die ersten Verbindungs- und Gesundheitsprüfungen erfolgreich. Die Satelliten werden nun auf ihre vorgesehene Betriebshöhe von rund 630 Kilometern angehoben. Danach sollen sie vollständig in Betrieb genommen werden und Internetdienste für Kunden bereitstellen.

    Drittlgrößte Satellitenkonstellation im Orbit

    Amazon Leo, das zuvor unter dem Namen Project Kuiper bekannt war, soll schnelles und zuverlässiges Internet in Regionen bringen, die bislang nur eingeschränkt oder gar nicht durch bestehende Netzwerke versorgt werden.

    Seit dem Beginn des großflächigen Ausbaus im April 2025 hat Amazon 14 Missionen abgeschlossen. Mit inzwischen 396 Satelliten verfügt das Unternehmen nach eigenen Angaben über die drittgrößte Satellitenkonstellation im Orbit. Mehr als 100 weitere Starts sind bereits vertraglich gesichert.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 212,7EUR auf Tradegate (02. Juli 2026, 11:26 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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