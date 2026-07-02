Dieses Start-up sammelt Milliarden ein: Kommt jetzt der IPO?

Angeführt wurde die Runde von Blackstone, Noteus, Airbus und Advent. Quantum Systems will das Kapital nutzen, um international zu wachsen, die Produktion auszubauen und mögliche Übernahmen zu finanzieren.

Das deutsche Drohnen-Start-up Quantum Systems hat in einer neuen Finanzierungsrunde 1,2 Milliarden US-Dollar eingesammelt. Damit steigt die Bewertung des Unternehmens nach der Finanzierung auf rund acht Milliarden US-Dollar. Das berichtet Bloomberg.

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Das Unternehmen aus Gilching bei München gehört zu den wichtigsten deutschen Verteidigungs-Start-ups. Es profitiert von steigenden Militärausgaben in Europa und der starken Nachfrage nach unbemannten Systemen. Nach dem russischen Großangriff auf die Ukraine lieferte Quantum Systems Überwachungsdrohnen an Kiew. Inzwischen erweitert der Konzern sein Angebot auch auf unbemannte Fahrzeuge für Land und See.

Finanzvorstand Jonas Jarosch sprach gegenüber Bloomberg von einem stark umkämpften Markt. Er erwartet eine Konsolidierung unter europäischen Verteidigungs-Start-ups. Einige Unternehmen dürften übernommen werden, andere könnten scheitern, sagte er.

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Die neue Finanzierung könnte auch Zukäufe ermöglichen. Mitgründer Florian Seibel schloss eine Übernahme von Stark Defence nicht aus. Wenn es sinnvoll sei, werde man es tun, sagte er. Ein Sprecher von Stark erklärte dagegen, es gebe keine Pläne für eine Fusion.

Auch Peter Thiel bleibt ein Thema. Der Palantir-Gründer ist Investor bei Quantum Systems. Jarosch sagte, die Bundesregierung habe das Unternehmen deshalb nicht überprüft. Thiel sei einer von etwa 35 Investoren und halte laut Seibel weniger als fünf Prozent.

Operativ wächst Quantum Systems stark. Der Umsatz verdoppelte sich 2025 auf rund 300 Millionen Euro. Für dieses Jahr erwartet das Unternehmen ein ähnliches Wachstumstempo. Geplant ist zudem eine Expansion nach Rumänien, Großbritannien, in den Nahen Osten und in den asiatisch-pazifischen Raum.

Einen schnellen Börsengang plant Quantum Systems derzeit nicht. Für Anleger zeigt die Finanzierungsrunde dennoch, wie groß das Interesse an Drohnen, autonomen Systemen und Verteidigungstechnologie inzwischen geworden ist.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





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