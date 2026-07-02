ANALYSE-FLASH
RBC belässt LVMH auf 'Outperform' - Ziel 600 Euro
- RBC belässt Outperform mit Kursziel 600 Euro
- Luxussektor Europa Q2 Umsatz zirka vier Prozent
- Wechselkurse und Schulden belasten Profitabilität
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für LVMH auf "Outperform" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. Der europäische Luxusgütersektor dürfte im zweiten Quartal ein durchschnittliches Umsatzwachstum von vier Prozent erreicht haben, schrieb Piral Dadhania in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick. In puncto Profitabilität könnten Wechselkursbelastungen und Schuldenabbau bei einigen Unternehmen wie LVMH und Hermes eine Rolle spielen./edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 20:17 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 00:45 / EDT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,52 % und einem Kurs von 488,4 auf Tradegate (02. Juli 2026, 11:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie um -2,33 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,71 %.
Die Marktkapitalisierung von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton bezifferte sich zuletzt auf 242,58 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 573,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 420,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 650,00EUR was eine Bandbreite von -14,22 %/+32,75 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 600 Euro
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Community Beiträge zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton - 853292 - FR0000121014
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Die 20, 50 Tageslinie von LVMH wurde durchbrochen, von Sortimentsbereinigungen war auch zu hören. Kauf Empfehlungen wurden merklich angehoben. Nun warten alle auf steigende Kurse. Auch Stock Screener sieht in der Aktie für dieses Jahr ein beachtliches Potential. LVMH ist wohl eine Überlegung wert.