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    Besonders beachtet!

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    Rheinmetall Aktie gewinnt an Wert - 02.07.2026

    Am 02.07.2026 ist die Rheinmetall Aktie, bisher, um +1,48 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Rheinmetall Aktie.

    Besonders beachtet! - Rheinmetall Aktie gewinnt an Wert - 02.07.2026
    Foto: David Young - dpa

    Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.

    Wie hat sich die Rheinmetall-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Rheinmetall Aktie. Mit einer Performance von +1,48 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,27 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Rheinmetall Aktie. Nach einem Plus von +5,27 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 1.070,40, mit einem Plus von +1,48 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

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    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Rheinmetall in den letzten drei Monaten Verluste von -31,68 % verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um +12,66 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,67 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -32,25 % verloren.

    Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +12,66 %
    1 Monat -12,67 %
    3 Monate -31,68 %
    1 Jahr -39,07 %
    Stand: 02.07.2026, 11:21 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung von Rheinmetall im Zusammenhang mit dem KNDS-Börsengang, dessen Absage die Liquidität verschiebt. Diskussionen drehen sich um die Bewertung der Rüstungsbranche, Gewinn- und Umsatzperspektiven sowie ob hohe KGVs angesichts starker Auftragslage haltbar sind. Zudem werden Aufträge (Ukraine), NATO-Treffen und Übernahmen/Teilbeteiligungen als Kurs-Treiber bewertet.

    Zur Rheinmetall Diskussion

    Informationen zur Rheinmetall Aktie

    Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 49,17 Mrd. € wert.

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    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,16 %. Thales notiert im Plus, mit +2,44 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -1,13 %. Lockheed Martin legt um +0,20 % zu Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,02 %.

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    Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Rheinmetall

    +2,64 %
    +14,21 %
    -12,67 %
    -31,68 %
    -39,07 %
    +323,43 %
    +1.163,42 %
    +1.819,66 %
    +46.624,21 %
    ISIN:DE0007030009WKN:703000
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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