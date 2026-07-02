Rheinmetall Aktie gewinnt an Wert - 02.07.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Rheinmetall Aktie. Mit einer Performance von +1,48 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,27 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Rheinmetall Aktie. Nach einem Plus von +5,27 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 1.070,40€, mit einem Plus von +1,48 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Rheinmetall in den letzten drei Monaten Verluste von -31,68 % verkraften.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um +12,66 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,67 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -32,25 % verloren.

Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +12,66 % 1 Monat -12,67 % 3 Monate -31,68 % 1 Jahr -39,07 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

Stand: 02.07.2026, 11:21 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung von Rheinmetall im Zusammenhang mit dem KNDS-Börsengang, dessen Absage die Liquidität verschiebt. Diskussionen drehen sich um die Bewertung der Rüstungsbranche, Gewinn- und Umsatzperspektiven sowie ob hohe KGVs angesichts starker Auftragslage haltbar sind. Zudem werden Aufträge (Ukraine), NATO-Treffen und Übernahmen/Teilbeteiligungen als Kurs-Treiber bewertet.

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 49,17 Mrd. € wert.

Der Bund wollte mit Milliarden bei KNDS einsteigen. Jetzt stoppt der Panzerbauer den IPO – und die Grünen werfen der Besitzerfamilie vor, den Staat auszupressen.

Das erste Börsenhalbjahr neigt sich dem Ende zu. Welche Werte haben Anleger in diesem turbulenten Marktumfeld gekauft? Eine kurze Auswertung.

Rheinmetall hat zum Monatsende eine formale Änderung in der Aktionärsstruktur gemeldet: Nach Mitteilung über die Ausgabe von Bezugsaktien beträgt die neue Gesamtzahl der Stimmrechte 46.777.223 (Stand 30. Juni 2026), davon keinerlei Mehrstimmrechte. …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,16 %. Thales notiert im Plus, mit +2,44 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -1,13 %. Lockheed Martin legt um +0,20 % zu Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,02 %.

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Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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