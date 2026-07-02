Lang & Schwarz: Prognose für 2026 deutlich angepasst – Aktie reagiert

Trade Republic führt eine neue Handelstechnologie ein, bei der Orders automatisch zum Bestpreis über alle relevanten Börsen ausgeführt werden.

Lang & Schwarz erwartet, dass diese Entscheidung den Orderflow anders verteilt und das Geschäft der Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG sowie das Handelsergebnis und mittelbar das Konzernergebnis beeinflussen wird.

Aufgrund dessen passt Lang & Schwarz die Prognose für das Jahr 2026 an und rechnet auf Konzernebene mit einem leichten bis allenfalls moderaten Rückgang des Ergebnisses aus der Handelstätigkeit gegenüber 2025.

Trotz der Anpassung geht das Unternehmen davon aus, dass das Ergebnis aus der Handelstätigkeit 2026 weiterhin über dem Handelsergebnis von 2024 liegen wird.

Das Ergebnis aus der Handelstätigkeit (Zinsergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zzgl. Provisionsergebnis und Handelsergebnis) belief sich im Q2 2026 auf rund EUR 32 Mio. (Q2 2025: EUR 25 Mio.).

Lang & Schwarz treibt die Planung und Umsetzung eines zusätzlichen Handelsmodells mit mehreren namhaften Wertpapierdienstleistungsunternehmen voran, um das Angebot zu ergänzen und zusätzliche Liquidität zu erschließen.

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresabschluss, bei Lang & Schwarz ist am 21.08.2026.

Der Kurs von Lang & Schwarz lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 24,000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -12,73 % im Minus.

14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 23,100EUR das entspricht einem Minus von -3,75 % seit der Veröffentlichung.





