Bund der Steuerzahler enttäuscht über Steuerreform

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bund der Steuerzahler reagiert enttäuscht auf die geplante Steuerreform der Koalition. "Große Koalition, kleine Pläne", sagte Präsident Reiner Holznagel. "Union und SPD hatten spürbare Einkommensteuer-Entlastungen versprochen." Doch die Ergebnisse des Koalitionsausschusses seien eine einzige Enttäuschung.

Die Koalition einigte sich auf eine Reform der Einkommensteuer mit steuerlichen Entlastungen zum 1. Januar 2027. Das Entlastungsvolumen der Reform soll insgesamt rund 10 Milliarden Euro pro Jahr betragen. Der Fokus liege auf geringen und mittleren Einkommen.