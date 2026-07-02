UBS stuft Puma SE auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Puma von 24,20 auf 25,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die anstehenden Quartalszahlen dürften wohl die schwächsten in diesem Jahr werden, schrieb Robert Krankowski in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Seit Jahresbeginn habe sich die Stimmung für den Sportwarenhersteller zwar moderat verbessert, doch dessen Geschäftsentwicklung könne die Konsensschätzungen immer noch verfehlen, weshalb seine Prognosen darunter lägen. Es sei zu früh, auf Fortschritte bei der angestrebten Trendwende zu setzen./rob/gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 19:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,37 % und einem Kurs von 27,01EUR auf Tradegate (02. Juli 2026, 11:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Robert Krankowski

Analysiertes Unternehmen: Puma SE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 25,50

Kursziel alt: 24,20

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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