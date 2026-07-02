Rüstungswerte gefragt - Warten auf Rheinmetall-Signale

Spannend wird es am Abend kurz nach dem Xetra-Handelsschluss, denn dann werden von Rheinmetall die letzten Signale an den Kapitalmarkt vor dem Quartalsbericht am 6. August erwartet. Sie werden umso kritischer beäugt, nachdem die Anleger in der Vorwoche der Verlust eines milliardenschweren deutschen Fregatten-Projekts geschockt hatte. Den nachfolgen Kursrutsch haben die Aktien trotz starker Erholung immer noch nicht ganz abgeschüttelt.

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Europäische Rüstungswerte haben am Donnerstag ihre jüngste Erholung fortgesetzt. Rheinmetall liegen inzwischen mit 1.071 Euro wieder klar über der runden Marke, nachdem sie in der Vorwoche bis auf 900 Euro gesackt waren. Damit hatten sie 2026 gut 42 Prozent an Wert verloren. Inzwischen sind es etwas weniger als ein Drittel.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

An der Euronext ging es auch für die tschechische CSG deutlich aufwärts. Mit 14 Euro liegen sie aber immer noch 44 Prozent unter dem Preis vom Börsengang im Januar. Das Kursziel des JPMorgan-Experten David Perry liegt immer noch bei 34 Euro.

Unterdessen lässt der deutsch-französische Rüstungskonzern KNDS seine Börsenpläne überraschend ruhen. Vor dem Hintergrund der Marktschwankungen werde der Börsengang erst unter besseren Marktbedingungen fortgesetzt, teilte das Unternehmen mit. Zuvor hatte die "Financial Times" berichtet, dass die Eigentümer Probleme hätten, Investoren von der geplanten Bewertung von mehr als 12 Milliarden Euro zu überzeugen. Zu Beginn des Jahres war laut "FT" sogar noch eine Bewertung von 18 bis 20 Milliarden Euro im Gespräch./ag/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,54 % und einem Kurs von 1.082 auf Tradegate (02. Juli 2026, 11:39 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +14,59 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,67 %. Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 50,02 Mrd.. Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %. Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.425,00EUR. Von den letzten 4 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.300,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.750,00EUR was eine Bandbreite von +19,71 %/+61,14 % bedeutet.



