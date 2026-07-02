DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft RATIONAL AG auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rational vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 773 Euro belassen. Der Umsatz dürfte um "lediglich" 4 Prozent zugelegt haben, schrieb Lars Vom-Cleff in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Das operative Ergebnis (Ebit) des Profiküchen-Ausrüsters sollte um 12 Prozent gestiegen sein./edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 08:01 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 648EUR auf Tradegate (02. Juli 2026, 11:38 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Lars Vom-Cleff

Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 773

Kursziel alt: 773

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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