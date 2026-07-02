UBS stuft Ferrari auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ferrari von 483 auf 497 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die anstehenden Quartalszahlen dürften belegen, dass der Luxussportwagen-Hersteller auf gutem Weg zu einer weiteren Geschäftsbeschleunigung sei, schrieb Zuzanna Pusz in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Am Markt werde schon weithin mit einer Anhebung der Jahresziele gerechnet. Den Rückschlag nach der Vorstellung des Elektromodells Luce habe die Aktie schon wieder wettgemacht./rob/gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 18:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,76 % und einem Kurs von 331,8EUR auf Tradegate (02. Juli 2026, 11:35 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Zuzanna Pusz

Analysiertes Unternehmen: Ferrari

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 348,44 $ , was eine Steigerung von +6,09% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer