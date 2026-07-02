UBS stuft Ferrari auf 'Buy'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ferrari von 483 auf 497 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die anstehenden Quartalszahlen dürften belegen, dass der Luxussportwagen-Hersteller auf gutem Weg zu einer weiteren Geschäftsbeschleunigung sei, schrieb Zuzanna Pusz in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Am Markt werde schon weithin mit einer Anhebung der Jahresziele gerechnet. Den Rückschlag nach der Vorstellung des Elektromodells Luce habe die Aktie schon wieder wettgemacht./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 18:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,76 % und einem Kurs von 331,8EUR auf Tradegate (02. Juli 2026, 11:35 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Zuzanna Pusz
Analysiertes Unternehmen: Ferrari
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Zuzanna Pusz
Analysiertes Unternehmen: Ferrari
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