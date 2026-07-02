GOLDMAN SACHS stuft BASF SE auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BASF von 63 auf 57 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Georgina Fraser passte ihre Schätzungen am Mittwoch vor dem Quartalsbericht der Ludwigshafener Ende Juli noch einmal an. Die Auftragsbücher seien für den Sommer noch gut gefüllt. Im ersten Halbjahr vorgezogene Bestellungen könnten aber insgesamt das Geschäft etwas bremsen./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 14:39 / GST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 47,00EUR auf Tradegate (02. Juli 2026, 11:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Georgina Fraser

Analysiertes Unternehmen: BASF SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 57

Kursziel alt: 63

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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