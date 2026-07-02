GOLDMAN SACHS stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Schneider Electric von 316 auf 321 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Papiere der Franzosen gehören mit einem Platz auf der "Conviction List" zudem weiter zu den Top-Favoriten von Goldman. Analystin Daniela Costa hob am Mittwoch ihre operativen Ergebnisschätzungen etwas an nach aktuellen Checks der Investitionslage am Markt. Schneider gehöre weiter zu den größten Profiteuren der Nachfrage nach Rechenzentren und Mittelspannungstechnik./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 09:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,10 % und einem Kurs von 273,7EUR auf Tradegate (02. Juli 2026, 11:46 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Daniela Costa

Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 321

Kursziel alt: 316

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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