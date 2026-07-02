UBS stuft INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Neutral'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Infineon auf "Neutral" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Zur Vorlage der Quartalszahlen am 5. August dürfte das Management des Halbleiterkonzerns weiter einen positiven Ton mit Blick auf den Geschäftszyklus und das Thema Künstliche Intelligenz (KI) anschlagen, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Für das zweite Halbjahr prognostiziert er indes zunehmende Risiken im Zusammenhang mit den Marktanteilen im Bereich KI sowie anhaltende Herausforderungen in China. Nicht nur, aber auch dort sorgt er sich um das weniger im Fokus stehende Nicht-KI-Geschäft, das im laufenden Jahr 90 Prozent der Erlöse erwirtschaften sollte./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 16:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 16:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,88 % und einem Kurs von 76,19EUR auf Tradegate (02. Juli 2026, 11:48 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Francois-Xavier Bouvignies
Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 61
Kursziel alt: 61
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Francois-Xavier Bouvignies
Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 61
Kursziel alt: 61
Währung: EUR
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