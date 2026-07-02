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    ANALYSE-FLASH

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    Barclays senkt Ziel für Deutsche Telekom - 'Overweight'

    Für Sie zusammengefasst
    • Barclays senkt Kursziel Deutsche Telekom auf 36,50
    • Einstufung bleibt Overweight trotz Zielreduzierung
    • Risiken durch US-Wettbewerb und Satellitenkonkurrenz
    ANALYSE-FLASH - Barclays senkt Ziel für Deutsche Telekom - 'Overweight'
    Foto: Deutsche Telekom

    LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 39,50 auf 36,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktien der Bonner seien der Branche im bisherigen Jahresverlauf deutlich hinterhergelaufen, schrieb Mathieu Robilliard am Mittwoch. Die Gründe lägen in einer Verschlechterung des Wettbewerbsumfels in den USA, Risiken durch Satelliten-Konkurrenz für Breitbandanbieter und der möglichen Bildung einer Holding mit der Tochter T-Mobile US. Letztere könnte zulasten der Telekom-Aktionäre gehen. Das aktuelle Kursniveau preise allerdings bereits sehr negative Szenarien ein, so Robilliard - zu deutlich für seinen Geschmack./ag/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 05:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 05:49 / GMT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie

    Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,80 % und einem Kurs von 24,98 auf Tradegate (02. Juli 2026, 11:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um -7,52 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,07 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 122,68 Mrd..

    Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +43,83 %/+67,80 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: Barclays Capital
    Kursziel: 36,50 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 36,50, was eine Steigerung von +45,88% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung der DTAG. Im Fokus stehen Aktienrückkäufe (bis 2 Mrd. €) und deren Kurswirkung, Dividende ca. 4–5% sowie ein niedriges Kursniveau. T-Mobile US wird als wertvolles Asset gesehen, mit Überlegungen zu einer Holding/Integration (SpaceX). Politische Einflussfaktoren beeinflussen die Einschätzungen. Kursziel: ca. 22–27,5 €.

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