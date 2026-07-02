🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsFTSE 100 IndexvorwärtsNachrichten zu FTSE 100

    Aktien Europa

    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    Leichte Gewinne - Defensive Sektoren gefragt

    Für Sie zusammengefasst
    • Börsen profitieren von Sektorrotation zu Standardwerten
    • Technologiewerte schwächeln Halbleiter und ASML
    • Defensive Branchen und Luxuswerte zeigen Erholung
    Aktien Europa - Leichte Gewinne - Defensive Sektoren gefragt
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Donnerstag leicht zugelegt. Dabei profitierten die Börsen von einer Sektorrotation. "Kapital fließt vorübergehend aus Halbleitern, KI- und Rechenzentrumsaktien ab und zurück in klassische Industrie-, Finanz- und Standardwerte", beschrieb Kapitalmarktexperte Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets das Handelsgeschehen.

    Am Mittag gewann der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 0,26 Prozent auf 6.298,67 Punkte. Noch besser sah es außerhalb des Euroraums aus: Der defensiv ausgerichtete Schweizer SMI kletterte um 0,74 Prozent auf 14.218,15 Punkte. Mit dem britischen FTSE 100 ging es um 0,5 Prozent auf 10.531,18 Punkte nach oben.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Carrefour S.A.!
    Short
    16,66€
    Basispreis
    0,44
    Ask
    × 14,45
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    14,72€
    Basispreis
    1,71
    Ask
    × 13,12
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    An der Spitze der Verlierer standen die Technologiewerte. Schwache Vorgaben der internationalen Leitbörsen belasteten vor allem die Halbleitertitel. Molnar verwies auf neue Nachrichten zu Meta . "Der Konzern baut mit Meta Compute eine neue Sparte auf und will künftig ungenutzte Rechenzentrums-Kapazitäten an externe Kunden vermieten", so der Kapitalmarktexperte. "Damit greift Meta das lukrative Geschäft rund um KI-Infrastruktur direkt an und erhöht den Wettbewerbsdruck im heiß gelaufenen KI-Sektor." Dies bekamen Profiteure des Booms wie ASML zu spüren. Die Aktie gab um 2,9 Prozent nach.

    Anleger hielten sich stattdessen an defensive Branchen wie Nahrungsmittel und Getränke sowie Pharma. Das Schwergewicht Nestle profitierte dabei von einem erhöhten Kursziel durch Morgan Stanley. Gefragt waren zudem Carrefour . Die Analysten der UBS hatten eine Kaufempfehlung mit einem Ziel von 19 Euro abgegeben. Die Aktie kletterte um 4,6 Prozent.

    Zu den stärkeren Sektoren gehörten auch die Luxuswerte. Die Analysten der UBS machen nach langer Durststrecke Hoffnungsschimmer aus. Der europäische Luxusgütersektor nähere sich nach fast drei Jahren sinkender Gewinnerwartungen offenbar einem positiven Wendepunkt, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einem Branchenausblick. Die anstehenden Quartalszahlen sollten eine Wachstumsbeschleunigung zeigen, was zusammen mit den immer noch niedrigen Bewertungen das Anlegervertrauen wiederherstellen und die Gewinnschätzungen stabilisieren könnte. Eine selektive Titelauswahl bleibe aber wichtig, da die Erholung sehr unterschiedlich verlaufen sollte. LVMH und EssilorLuxottica gehören zu den Favoriten der Expertin./mf/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Meta Platforms (A) Aktie

    Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,25 % und einem Kurs von 16,36 auf Tradegate (02. Juli 2026, 11:50 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Meta Platforms (A) Aktie um +10,13 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,00 %.

    Die Marktkapitalisierung von Meta Platforms (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,18 Bil..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 827,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 810,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 865,00USD was eine Bandbreite von +50,36 %/+60,57 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    10 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Europa Leichte Gewinne - Defensive Sektoren gefragt Europas Aktienmärkte haben am Donnerstag leicht zugelegt. Dabei profitierten die Börsen von einer Sektorrotation. "Kapital fließt vorübergehend aus Halbleitern, KI- und Rechenzentrumsaktien ab und zurück in klassische Industrie-, Finanz- und …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     