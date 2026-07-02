HENSOLDT Aktie legt am 02.07.2026 stark zu

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +5,26 % konnte die HENSOLDT Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,72 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der HENSOLDT Aktie. Nach einem Plus von +4,72 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 74,67€, mit einem Plus von +5,26 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl sich die HENSOLDT Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -12,00 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die HENSOLDT Aktie damit um +8,87 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,79 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von HENSOLDT -3,24 % verloren.

Während HENSOLDT heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,79 %. Damit gehört HENSOLDT heute zu den auffälligeren Werten.

HENSOLDT Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,87 % 1 Monat -15,79 % 3 Monate -12,00 % 1 Jahr -23,89 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie

Stand: 02.07.2026, 12:01 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es derzeit primär um HENSOLDTs Kursentwicklung und Bewertung. Die Debatte dreht sich um geringe Handelsvolumina, eine Erholung von ca. 74 EUR in Richtung 80er, sowie Berichte über mögliche positive Pressemeldungen zu Systemlösungen. Gleichzeitig wird der KNDS-IPO und sein Einfluss auf Hensoldt diskutiert, inklusive Skepsis gegenüber hohen KGVs und Gewinnprognosen. Zudem werden F126-Aufträge (ca. 200 Mio EUR) und deren Auswirkungen besprochen; Managementkäufe werden positiv gesehen.

Informationen zur HENSOLDT Aktie

Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,62 Mrd.EUR € wert.

Europäische Rüstungswerte haben am Donnerstag ihre jüngste Erholung fortgesetzt. Rheinmetall liegen inzwischen mit 1.071 Euro wieder klar über der runden Marke, nachdem sie in der Vorwoche bis auf 900 Euro gesackt waren. Damit hatten sie 2026 gut …

Der deutsch-französische Rüstungskonzern KNDS lässt seine Börsenpläne überraschend ruhen. Vor dem Hintergrund der aktuellen Marktschwankungen werde der Börsengang erst unter besseren Marktbedingungen fortgesetzt, teilte das Unternehmen mit. Zuvor …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

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Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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