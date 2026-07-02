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    Besonders beachtet!

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    HENSOLDT Aktie legt am 02.07.2026 stark zu

    Am heutigen Handelstag konnte die HENSOLDT Aktie bisher um +5,26 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der HENSOLDT Aktie.

    Besonders beachtet! - HENSOLDT Aktie legt am 02.07.2026 stark zu
    Foto: Britta Pedersen - dpa

    HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    HENSOLDT aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 02.07.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +5,26 % konnte die HENSOLDT Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,72 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der HENSOLDT Aktie. Nach einem Plus von +4,72 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 74,67, mit einem Plus von +5,26 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Obwohl sich die HENSOLDT Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -12,00 % hinnehmen.

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    Allein seit letzter Woche ist die HENSOLDT Aktie damit um +8,87 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,79 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von HENSOLDT -3,24 % verloren.

    Während HENSOLDT heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,79 %. Damit gehört HENSOLDT heute zu den auffälligeren Werten.

    HENSOLDT Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,87 %
    1 Monat -15,79 %
    3 Monate -12,00 %
    1 Jahr -23,89 %
    Stand: 02.07.2026, 12:01 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es derzeit primär um HENSOLDTs Kursentwicklung und Bewertung. Die Debatte dreht sich um geringe Handelsvolumina, eine Erholung von ca. 74 EUR in Richtung 80er, sowie Berichte über mögliche positive Pressemeldungen zu Systemlösungen. Gleichzeitig wird der KNDS-IPO und sein Einfluss auf Hensoldt diskutiert, inklusive Skepsis gegenüber hohen KGVs und Gewinnprognosen. Zudem werden F126-Aufträge (ca. 200 Mio EUR) und deren Auswirkungen besprochen; Managementkäufe werden positiv gesehen.

    Zur HENSOLDT Diskussion

    Informationen zur HENSOLDT Aktie

    Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,62 Mrd.EUR € wert.

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    Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    HENSOLDT

    +5,10 %
    +9,01 %
    -15,39 %
    -11,71 %
    -23,77 %
    +137,20 %
    +388,07 %
    +349,40 %
    ISIN:DE000HAG0005WKN:HAG000
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