Europas Rüstungs-Boom kollabiert, bevor die Waffen fertig sind

Analysten von McKinsey prognostizieren, dass die Kernausgaben der europäischen NATO-Mitglieder für Verteidigung bis zum Ende des Jahrzehnts auf astronomische 800 Milliarden Euro pro Jahr steigen könnten. Doch auch wenn das auf dem Papier nach sehr viel aussieht, sieht die Realität des Projekts "Europa-Aufrüstung" deutlich ernüchternder aus. Es stockt an allen Ecken und Enden. Es stellt sich die Frage, ob die Rüstungsindustrie diese Lawine an Aufträgen überhaupt bewältigen kann.

Europa gibt so viel Geld für Verteidigung aus wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Doch ausgerechnet jetzt zeigt sich: Geld allein baut keine Panzer, keine Fregatten und keine Raketen. Seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs im Jahr 2022 jagt eine politische Absichtserklärung die nächste. Die Verteidigungsbudgets der europäischen NATO-Mitglieder explodieren förmlich.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Denn auch wenn die Budgets rasant gestiegen sind, liegen die Bestände der europäischen NATO-Staaten heute teilweise unter dem Niveau von 2021. Das liegt zum einen natürlich an den massiven militärischen Materialabgaben an die Ukraine. Aber auch an der planmäßigen Ausmusterung veralteter Systeme und den extrem langen Lieferzeiten für moderne neue Geräte.

Hinzu kommt eine dramatische Ineffizienz. Europa leistet sich im Vergleich zu den USA eine viermal höhere Fragmentierung bei militärischen Plattformen. Während die USA viele Systeme in großen Serien beschaffen, betreibt Europa parallel zahlreiche nationale Panzer-, Flugzeug-, Schiffs- und Artillerieprogramme. Jeder wichtige Rüstungsstaat hat seine eigene. Das Resultat sind logistisches Chaos, mangelnde Kompatibilität und das Fehlen jeglicher industrieller Skaleneffekte.

Dass die europäische Rüstungsmaschinerie nicht wie gewünscht anläuft, liegt an tief verwurzelten strukturellen Defiziten, die sich nach Jahrzehnten der sogenannten "Friedensdividende" - gemeint ist der wirtschaftliche und gesellschaftliche Gewinn, den ein Land erzielt, wenn es seine Verteidigungsausgaben senken und das gesparte Geld stattdessen in andere Bereiche investieren kann - nun bitter rächen:

Die Lieferketten-Sackgasse : Die Großkonzerne stehen im Rampenlicht, doch die Produktion hängt an tief gestaffelten, hochspezialisierten Zuliefernetzwerken. Viele dieser Zulieferer sind kleine, oft familiengeführte Handwerks- oder Industriebetriebe. Diese verfügen weder über das Eigenkapital noch über die Kreditwürdigkeit (wie S&P Global Ratings warnt), um ihre Produktion im nötigen Tempo hochzufahren. Fehlen in der Endmontage nur zwei spezialisierte Mikrochips oder Ventile, steht die gesamte Produktionslinie eines Kampfjets oder Panzers still.

: Die Großkonzerne stehen im Rampenlicht, doch die Produktion hängt an tief gestaffelten, hochspezialisierten Zuliefernetzwerken. Viele dieser Zulieferer sind kleine, oft familiengeführte Handwerks- oder Industriebetriebe. Diese verfügen weder über das Eigenkapital noch über die Kreditwürdigkeit (wie S&P Global Ratings warnt), um ihre Produktion im nötigen Tempo hochzufahren. Fehlen in der Endmontage nur zwei spezialisierte Mikrochips oder Ventile, steht die gesamte Produktionslinie eines Kampfjets oder Panzers still. Akuter Fachkräftemangel : Ingenieure, Schweißer, IT-Spezialisten und Logistiker werden händeringend gesucht. Da der Sektor über Jahrzehnte hinweg geschrumpft ist, wanderte das Know-how in andere Industriezweige ab. Das Recruiting für hochsensible, sicherheitsüberprüfte Positionen erweist sich als massiver Flaschenhals.

: Ingenieure, Schweißer, IT-Spezialisten und Logistiker werden händeringend gesucht. Da der Sektor über Jahrzehnte hinweg geschrumpft ist, wanderte das Know-how in andere Industriezweige ab. Das Recruiting für hochsensible, sicherheitsüberprüfte Positionen erweist sich als massiver Flaschenhals. Fiskalische und politische Asymmetrie: Das Tempo der Aufrüstung spaltet den Kontinent. Während Polen und die baltischen Staaten aus unmittelbarer Bedrohungswahrnehmung heraus am schnellsten agieren und Deutschland den finanziellen Spielraum besitzt, bremsen Schwergewichte wie Frankreich, Großbritannien und Belgien. Ihre hohe Staatsverschuldung zwingt sie zu politisch hochgradig unpopulären Abwägungen zwischen Verteidigungsausgaben und Sozialbudgets.

Der Rüstungsatlas: Die wichtigsten Akteure im Fokus

Die aktuelle Krise zeigt sich besonders deutlich am Schicksal einzelner Unternehmen. Die wichtigsten Schlüsselakteure im Aufrüstungsstau:

Rheinmetall AG (Deutschland): Deutschlands größter Rüstungskonzern (Munition, Panzer, Air Defence) erlebte jüngst einen herben Rückschlag durch den plötzlichen Stopp des milliardenschweren F126-Fregattenprogramms durch die Bundeswehr. Für Investoren war der Vorgang ein Warnsignal: Selbst volle Auftragsbücher schützen nicht vor politischen Kurswechseln, wenn Projekte zu teuer, zu langsam oder strategisch neu bewertet werden.

ThyssenKrupp Marine Systems / TKMS (Deutschland): Der lachende Dritte beim jüngsten Bundeswehr-Umschwung. TKMS soll nun alternativ acht kleinere Meko A-200 Fregatten liefern, nachdem das bürokratisch überfrachtete F126-Projekt (bei dem Rheinmetall Großpartner gewesen wäre) storniert wurde.

KNDS (Deutsch-Französisches Joint Venture von KMW und Nexter): Der Hersteller des weltberühmten Kampfpanzers Leopard 2 gilt als politisches Prestigeobjekt für engere europäische Kooperation (je 40% Staatsanteil von Deutschland und Frankreich sind geplant). Doch der geplante strategische Börsengang in Paris und Frankfurt wurde wegen politischer und struktureller Unstimmigkeiten auf unbestimmte Zeit verschoben.

BAE Systems (Großbritannien): Europas größter Rüstungsriese leidet unter den britischen Haushaltsrestriktionen, profitiert jedoch stark von globalen Exporten und extrem engen US-Verbindungen.

Thales (Frankreich) & Leonardo (Italien): Beide Elektronik- und Luftfahrtgiganten kämpfen massiv mit der globalen Verfügbarkeit von Elektronikkomponenten und Halbleitern. Sie sind das perfekte Beispiel für die Verwundbarkeit durch globale Lieferketten.

Saab AB (Schweden): Starker Zuwachs bei U-Booten und Kampfflugzeugen (Gripen), steht jedoch in direkter, oft verlorener europäischer Konkurrenz zu US-Importen.

Das politische Ziel der EU lautete stets "strategische Autonomie". Die Realität sieht anders aus: Rund die Hälfte aller europäischen Rüstungsausgaben fließt direkt ins Ausland – primär in die USA, nach Israel und Südkorea. Weil die heimische Industrie nicht lieferfähig ist, kaufen Regierungen fertige Systeme „von der Stange“ im Ausland. Europa bleibt bei Schlüsseltechnologien wie modernsten Kampfflugzeugen (z. B. der F-35 von Lockheed Martin), weitreichender Luftverteidigung und intelligenter Präzisionsmunition komplett von Washington abhängig.

Europas Rüstungs-Boom zeigt damit eine gefährliche Schieflage: Die Milliarden sind da, doch ihre Wirkung verpufft in überlasteten Lieferketten, fehlendem Personal, politischer Zersplitterung und technologischer Abhängigkeit von den USA. Was als historische Aufrüstung geplant war, droht zu einem industriellen Stresstest zu werden, den Europa bislang nicht besteht. Solange der Kontinent nicht schneller, gemeinsamer und unabhängiger produziert, kollabiert der Boom tatsächlich, bevor die Waffen fertig sind.

Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro. und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen Jetzt Report kostenlos herunterladen!