Koalition will Einbau digitaler Stromzähler beschleunigen
- Koalition will Einbau digitaler Stromzähler schneller
- Smart Meter messen alle 15 Minuten den Verbrauch
- Netzbetreiber können Netz besser steuern mit Daten
BERLIN (dpa-AFX) - Die Koalition will den Einbau digitaler Stromzähler vorantreiben. Die Digitalisierung der Netze solle beschleunigt werden, teilen CDU, CSU und SPD nach einem Koalitionsausschuss mit. Dazu sollten die Ziele für den sogenannten Smart-Meter-Rollout nachgeschärft werden. Geplant ist unter anderem eine kostengünstige Variante für Kunden, die nicht dem verpflichtenden Rollout unterfallen.
Smart Meter bestehen aus einem digitalen Zähler und einer Kommunikationseinheit. Sie messen alle 15 Minuten den Stromverbrauch eines Haushalts und übermitteln die Daten an die Netzbetreiber und Energielieferanten. Mit solchen intelligenten Messsystemen können Haushalte genau sehen, zu welcher Tageszeit sie wie viel Strom verbraucht haben. Zugleich können Netzbetreiber mit den Daten ihr Netz besser steuern. Intelligente Stromzähler bilden die technische Grundlage für die zunehmend digitale Steuerung der Stromnetze. In Deutschland sind allerdings noch nicht viele Smart Meter verbaut worden./hoe/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur E.ON Aktie
Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,45 % und einem Kurs von 67,80 auf Tradegate (02. Juli 2026, 11:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der E.ON Aktie um +0,43 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,81 %.
Die Marktkapitalisierung von E.ON bezifferte sich zuletzt auf 47,35 Mrd..
E.ON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,375EUR. Von den letzten 8 Analysten der E.ON Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 24,000EUR was eine Bandbreite von -5,32 %/+33,67 % bedeutet.
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Ich bin schon lange drin, gekauft bei unter 9 EUR. Langweilig , aber bei meinem Einkaufskurs zahlen die eine gute Dividende. Und vor kurzem waren sie wieder über 20 EUR, bis der Iran-Krieg die Kurse wieder runtergezogen hat.