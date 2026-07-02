Koalition will Einbau digitaler Stromzähler beschleunigen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur E.ON Aktie

Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,45 % und einem Kurs von 67,80 auf Tradegate (02. Juli 2026, 11:25 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der E.ON Aktie um +0,43 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,81 %.

Die Marktkapitalisierung von E.ON bezifferte sich zuletzt auf 47,35 Mrd..

E.ON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9500 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,375EUR. Von den letzten 8 Analysten der E.ON Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 24,000EUR was eine Bandbreite von -5,32 %/+33,67 % bedeutet.