KI verbraucht Unmengen an Wasser: Diese 2 Aktien profitieren so richtig dadurch!

Bertrand Lecourt, Senior-Fondsmanager bei J O Hambro, sieht Wasser deshalb als unterschätzten Teil der KI-Wertschöpfungskette. Besonders wichtig ist Ultra-Reinstwasser. Es wird für die Produktion moderner Halbleiter gebraucht. Schon kleinste Verunreinigungen können Mikrochips beschädigen.

Künstliche Intelligenz wird oft als Software- und Chipthema gesehen. Doch der Boom braucht eine große physische Infrastruktur. Rechenzentren müssen gebaut, Halbleiter produziert und enorme Datenmengen verarbeitet werden. Dafür werden Energie, Rohstoffe und große Mengen Wasser benötigt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Für einen modernen Mikrochip können bis zu 30 Liter Ultra-Reinstwasser nötig sein. Auch bei der Kühlung leistungsstarker Rechenzentren spielt Wasser eine wachsende Rolle. Mit jeder neuen Chipgeneration steigen die Anforderungen an Wasserqualität und Aufbereitung.

Davon profitieren Unternehmen, die Lösungen für Wasseraufbereitung und Ressourceneffizienz anbieten. Wasser wird damit zu einer strategischen Ressource der digitalen Wirtschaft.

Ein Beispiel sei Organo aus Japan. Das Unternehmen ist auf Wasseraufbereitung spezialisiert und stark bei Ultra-Reinstwasser für die Halbleiterindustrie positioniert. Der Jahresumsatz liegt inzwischen bei rund einer Milliarde Euro. In den vergangenen drei bis fünf Jahren konnte Organo seine Gewinne im Schnitt um deutlich mehr als 15 Prozent pro Jahr steigern.

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Auch Veolia zähle zu den Profiteuren. Der französische Konzern verbindet Wasser, Abfall und Energie in einem integrierten Geschäftsmodell. Der Jahresumsatz liegt bei mehr als 40 Milliarden Euro. Veolia profitiert von steigenden Umweltanforderungen, Ressourcenknappheit und Investitionen in nachhaltige Infrastruktur.

Allein in den Vereinigten Staaten liegt der Investitionsbedarf für die Modernisierung der Wasserinfrastruktur bei mehr als 740 Milliarden US-Dollar. Langfristige Verträge mit Kommunen und Industrieunternehmen sorgen zugleich für stabile Erträge.

Für Anleger können laut Lecourt Wasser- und Abfallunternehmen deshalb interessant sein. Viele Anbieter verfügen über stabile Cashflows, solide Bilanzen und Preissetzungsmacht. Der Markt umfasst rund 360 börsennotierte Unternehmen mit einer gemeinsamen Marktkapitalisierung von etwa 2,6 Billionen US-Dollar.

Der Marktexperte sieht darin eine seltene Kombination: defensive Geschäftsmodelle, wiederkehrende Nachfrage und strukturelles Wachstum durch Künstliche Intelligenz, Digitalisierung und Ressourcenknappheit. Die beiden Aktien haben seit Anfang des Jahres jweils fast 20 Prozent an Wert hinzugewonnen.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





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