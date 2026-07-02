🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOrgano AktievorwärtsNachrichten zu Organo

    Ohne Wasser kein KI-Boom

    141 Aufrufe 141 0 Kommentare 0 Kommentare

    KI verbraucht Unmengen an Wasser: Diese 2 Aktien profitieren so richtig dadurch!

    Künstliche Intelligenz braucht nicht nur Chips und Strom, sondern auch Wasser. Vermögensverwalter J O Hambro sieht darin eine unterschätzte Investmentstory mit defensiver Qualität und strukturellem Wachstum.

    Für Sie zusammengefasst
    Ohne Wasser kein KI-Boom - KI verbraucht Unmengen an Wasser: Diese 2 Aktien profitieren so richtig dadurch!
    Foto: Pixabay

    Künstliche Intelligenz wird oft als Software- und Chipthema gesehen. Doch der Boom braucht eine große physische Infrastruktur. Rechenzentren müssen gebaut, Halbleiter produziert und enorme Datenmengen verarbeitet werden. Dafür werden Energie, Rohstoffe und große Mengen Wasser benötigt.

    Bertrand Lecourt, Senior-Fondsmanager bei J O Hambro, sieht Wasser deshalb als unterschätzten Teil der KI-Wertschöpfungskette. Besonders wichtig ist Ultra-Reinstwasser. Es wird für die Produktion moderner Halbleiter gebraucht. Schon kleinste Verunreinigungen können Mikrochips beschädigen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Veolia Environment SA!
    Long
    32,78€
    Basispreis
    0,39
    Ask
    × 10,59
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    36,83€
    Basispreis
    0,34
    Ask
    × 10,54
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Für einen modernen Mikrochip können bis zu 30 Liter Ultra-Reinstwasser nötig sein. Auch bei der Kühlung leistungsstarker Rechenzentren spielt Wasser eine wachsende Rolle. Mit jeder neuen Chipgeneration steigen die Anforderungen an Wasserqualität und Aufbereitung.

    Davon profitieren Unternehmen, die Lösungen für Wasseraufbereitung und Ressourceneffizienz anbieten. Wasser wird damit zu einer strategischen Ressource der digitalen Wirtschaft.

    Ein Beispiel sei Organo aus Japan. Das Unternehmen ist auf Wasseraufbereitung spezialisiert und stark bei Ultra-Reinstwasser für die Halbleiterindustrie positioniert. Der Jahresumsatz liegt inzwischen bei rund einer Milliarde Euro. In den vergangenen drei bis fünf Jahren konnte Organo seine Gewinne im Schnitt um deutlich mehr als 15 Prozent pro Jahr steigern.

    Organo

    +23,16 %
    +19,77 %
    +6,78 %
    +38,90 %
    +300,93 %
    +41,83 %
    ISIN:JP3201600008WKN:859012
    Organo direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Exklusiv für wallstreetONLINE UserEröffnen Sie bis zum 31. Juli 2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

     

    Auch Veolia zähle zu den Profiteuren. Der französische Konzern verbindet Wasser, Abfall und Energie in einem integrierten Geschäftsmodell. Der Jahresumsatz liegt bei mehr als 40 Milliarden Euro. Veolia profitiert von steigenden Umweltanforderungen, Ressourcenknappheit und Investitionen in nachhaltige Infrastruktur.

    Veolia Environnement

    +1,87 %
    +1,39 %
    +6,19 %
    +11,55 %
    +18,75 %
    +24,25 %
    +43,88 %
    +92,84 %
    +7,73 %
    ISIN:FR0000124141WKN:501451
    Veolia Environnement direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Allein in den Vereinigten Staaten liegt der Investitionsbedarf für die Modernisierung der Wasserinfrastruktur bei mehr als 740 Milliarden US-Dollar. Langfristige Verträge mit Kommunen und Industrieunternehmen sorgen zugleich für stabile Erträge.

    Für Anleger können laut Lecourt Wasser- und Abfallunternehmen deshalb interessant sein. Viele Anbieter verfügen über stabile Cashflows, solide Bilanzen und Preissetzungsmacht. Der Markt umfasst rund 360 börsennotierte Unternehmen mit einer gemeinsamen Marktkapitalisierung von etwa 2,6 Billionen US-Dollar.

    Der Marktexperte sieht darin eine seltene Kombination: defensive Geschäftsmodelle, wiederkehrende Nachfrage und strukturelles Wachstum durch Künstliche Intelligenz, Digitalisierung und Ressourcenknappheit. Die beiden Aktien haben seit Anfang des Jahres jweils fast 20 Prozent an Wert hinzugewonnen.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Ohne Wasser kein KI-Boom KI verbraucht Unmengen an Wasser: Diese 2 Aktien profitieren so richtig dadurch! Künstliche Intelligenz braucht nicht nur Chips und Strom, sondern auch Wasser. Vermögensverwalter J O Hambro sieht darin eine unterschätzte Investmentstory mit defensiver Qualität und strukturellem Wachstum.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     