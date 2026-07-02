🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    RTL-Gruppe baut NFL-Angebot aus

    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rechte für Sky statt DAZN

    Für Sie zusammengefasst
    • RTL verlängert NFL-Rechte bis Saison 2028/29
    • RTL zeigt Free-TV, Sky überträgt zusätzlich Pay-TV
    • Neuer 24h NFL-Sender bei Sky, DAZN behält Game Pass
    RTL-Gruppe baut NFL-Angebot aus - Rechte für Sky statt DAZN
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Die RTL-Gruppe und die amerikanische Football-Liga NFL haben ihre TV-Partnerschaft bis zum Saisonende 2028/29 verlängert und zudem deutlich ausgebaut. Das Medienunternehmen erwarb auch bisher bei DAZN liegende Pay-TV-Rechte und zeigt künftig einige Spiele beim jüngst gekauften Bezahlsender Sky.

    Möglich macht das die Übernahme des Pay-TV-Senders Sky durch die RTL Group, die seit dem 1. Juni offiziell abgeschlossen ist. "Erstmals können wir Fans ein integriertes Angebot über Free-TV, Pay-TV und Streaming innerhalb einer Partnerschaft bieten", kommentierte NFL-Deutschland-Chef Alexander Steinforth. "Das schafft mehr Sichtbarkeit für die NFL, mehr Orientierung für die Fans und ermöglicht es uns, unterschiedliche Zielgruppen noch gezielter anzusprechen."

    So sieht das NFL-Angebot aus

    Am Sonntag zeigt RTL weiterhin zwei Spiele live im Free-TV (19.00 und 22.00 Uhr). Parallel ist auf dem kostenpflichtigen Portal RTL+ um 19.00 Uhr eine weitere Partie zu sehen, während Sky das Angebot mit zwei zusätzlichen Einzelspiel-Übertragungen ergänzt. Hinzu kommen ab der kommenden Saison die wöchentlichen Night Games, die sowohl im Free-TV bei RTL als auch bei Sky zu sehen sind. Komplettiert wird das Rechtepaket durch die NFL International Games in Europa.

    Zum Angebot der neuen Partnerschaft gehört auch ein neuer NFL-Sender bei Sky, der mit Beginn der Regular Season rund um die Uhr Football-Inhalte ausstrahlt. Kern des 24-Stunden-Programms ist sonntags ab 19.00 Uhr die amerikanische Original-Konferenz NFL "RedZone", wie es in der Mitteilung heißt. Eine deutschsprachige Konferenz, die jeden Sonntag ab 19.00 Uhr für sieben Stunden sendet, läuft zudem bei Free-TV-Sender Nitro.

    "Wir bieten künftig jedem NFL-Fan das passende Angebot", sagte RTL-Geschäftsführerin Inga Leschek. "Damit entsteht das größte NFL-Angebot, das es in Deutschland je gab." Die RTL-Gruppe hatte 2023 ProSiebenSat.1 als deutscher Free-TV-Partner abgelöst.

    DAZN behält den NFL Game Pass

    Bereits im März hatte die NFL überraschend verkündet, dass der noch zwei Jahre laufende Fünfjahresvertrag mit DAZN endet. Der Streaming-Dienst hatte bis zum Ende der Saison 2025/26 einzelne Spiele und die deutschsprachige Konferenz gezeigt.

    DAZN behält im Angebot aber den sogenannten NFL Game Pass. In diesem sind alle NFL-Einzelspiele mit US-Originalkommentar und die Konferenz "RedZone" enthalten.

    "Als exklusive globale Plattform für den NFL Game Pass bietet DAZN das umfassendste NFL-Erlebnis auf dem Markt", sagte ein Sprecher. "Mit dem NFL Game Pass auf DAZN können Fans jedes Spiel live und auf Abruf verfolgen, inklusive 'RedZone', der Playoffs und des Super Bowl, alles an einem Ort."/mrs/DP/jha







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    RTL-Gruppe baut NFL-Angebot aus Rechte für Sky statt DAZN Die RTL-Gruppe und die amerikanische Football-Liga NFL haben ihre TV-Partnerschaft bis zum Saisonende 2028/29 verlängert und zudem deutlich ausgebaut. Das Medienunternehmen erwarb auch bisher bei DAZN liegende Pay-TV-Rechte und zeigt künftig einige …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     