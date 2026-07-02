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    Neues Halbleiterwerk von Infineon in Dresden mit 1.000 Jobs

    Für Sie zusammengefasst
    • Infineon eröffnet Fabrik in Dresden für fünf Mrd
    • Kapazität verdoppelt und 1000 neue Arbeitsplätze
    • Chips auf 300 Millimeter Wafern, Werk früher fertig
    Neues Halbleiterwerk von Infineon in Dresden mit 1.000 Jobs
    Foto: Arne Dedert - DPA

    DRESDEN (dpa-AFX) - Der deutsche Chiphersteller Infineon hat eine neue Produktionsstätte in Dresden eröffnet, die für rund fünf Milliarden Euro entstanden ist. Es ist die größte Einzelinvestition in der Geschichte des Unternehmens, wie Vorstandschef Jochen Hanebeck am Donnerstag sagte. Mit der "Smart Power Fab" soll sich die Kapazität am Standort verdoppeln. Die Fabrik schafft etwa 1.000 neue Arbeitsplätze.

    Die Inbetriebnahme sei ein Meilenstein für Dresden, Deutschland und ein technologisch souveränes Europa, stellte Hanebeck heraus. Hier entstünden künftig Produkte für die KI-Revolution.

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    Bau im Rekordtempo vorzeitig fertig gestellt

    Seit dem Spatenstich Anfang Mai 2023 vergingen drei Jahre bis zur Fertigstellung. Das Werk geht drei Monate früher als geplant in Betrieb. Infineon will hier Leistungshalbleiter herstellen, die unter anderem für Elektroautos, erneuerbare Energien, Rechenzentren und Industrieanlagen gebraucht werden. Die Chips entstehen auf 300-Millimeter-Wafern.

    "Wir wollen alle Europa als Halbleiter-Hub stärken", sagte Hanebeck. Dazu brauche man mehr Tempo und weniger Bürokratie. "Mit leistungsfähigen Unternehmen und mehr als 80.000 Beschäftigten ist Dresden die Herzkammer der europäischen Halbleiterindustrie." Infolge der Ansiedlung des taiwanischen Chipriesen TSMC und der Produktionserweiterungen bei Infineon und Globalfoundries soll die Beschäftigtenzahl bis 2040 auf rund 100.000 wachsen./jos/hum/DP/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie

    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,26 % und einem Kurs von 75,89 auf Tradegate (02. Juli 2026, 12:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um -10,42 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,03 %.

    Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 99,29 Mrd..

    Infineon Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 87,88EUR. Von den letzten 8 Analysten der Infineon Technologies Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 61,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von -19,80 %/+34,10 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Infineon Technologies - 623100 - DE0006231004

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Infineons Kursdruck durch erneute US‑Chip‑Sell‑offs und die Gefahr eines vollendeten Doppeltops mit möglichen starken Rücksetzern; mehrere User warnen vor riskanten Long‑Einstiegen und einigen Verkäufen. Dem gegenüber stehen positive Fundamentaldaten: Abschluss der ams‑OSRAM‑Sensorakquisition (~230 Mio. € Umsatz, EPS‑steigernd), Gartner‑Lob für AI‑Rechenzenter‑Leistungshalbleiter sowie Auszeichnungen für Investor Relations.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

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    dpa-AFX
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    Neues Halbleiterwerk von Infineon in Dresden mit 1.000 Jobs Der deutsche Chiphersteller Infineon hat eine neue Produktionsstätte in Dresden eröffnet, die für rund fünf Milliarden Euro entstanden ist. Es ist die größte Einzelinvestition in der Geschichte des Unternehmens, wie Vorstandschef Jochen Hanebeck am …
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