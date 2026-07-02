Neues Halbleiterwerk von Infineon in Dresden mit 1.000 Jobs
- Infineon eröffnet Fabrik in Dresden für fünf Mrd
- Kapazität verdoppelt und 1000 neue Arbeitsplätze
- Chips auf 300 Millimeter Wafern, Werk früher fertig
DRESDEN (dpa-AFX) - Der deutsche Chiphersteller Infineon hat eine neue Produktionsstätte in Dresden eröffnet, die für rund fünf Milliarden Euro entstanden ist. Es ist die größte Einzelinvestition in der Geschichte des Unternehmens, wie Vorstandschef Jochen Hanebeck am Donnerstag sagte. Mit der "Smart Power Fab" soll sich die Kapazität am Standort verdoppeln. Die Fabrik schafft etwa 1.000 neue Arbeitsplätze.
Die Inbetriebnahme sei ein Meilenstein für Dresden, Deutschland und ein technologisch souveränes Europa, stellte Hanebeck heraus. Hier entstünden künftig Produkte für die KI-Revolution.
Bau im Rekordtempo vorzeitig fertig gestellt
Seit dem Spatenstich Anfang Mai 2023 vergingen drei Jahre bis zur Fertigstellung. Das Werk geht drei Monate früher als geplant in Betrieb. Infineon will hier Leistungshalbleiter herstellen, die unter anderem für Elektroautos, erneuerbare Energien, Rechenzentren und Industrieanlagen gebraucht werden. Die Chips entstehen auf 300-Millimeter-Wafern.
"Wir wollen alle Europa als Halbleiter-Hub stärken", sagte Hanebeck. Dazu brauche man mehr Tempo und weniger Bürokratie. "Mit leistungsfähigen Unternehmen und mehr als 80.000 Beschäftigten ist Dresden die Herzkammer der europäischen Halbleiterindustrie." Infolge der Ansiedlung des taiwanischen Chipriesen TSMC und der Produktionserweiterungen bei Infineon und Globalfoundries soll die Beschäftigtenzahl bis 2040 auf rund 100.000 wachsen./jos/hum/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie
Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,26 % und einem Kurs von 75,89 auf Tradegate (02. Juli 2026, 12:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um -10,42 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,03 %.
Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 99,29 Mrd..
Infineon Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 87,88EUR. Von den letzten 8 Analysten der Infineon Technologies Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 61,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von -19,80 %/+34,10 % bedeutet.
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Auf Charttechnik sollte man zwar nicht viel geben, aber es gibt Situationen, wo sie doch recht hat, und das ist immer dann, wenn sie möglichst vielen Anlegern schaden kann und ihnen Verluste bringt (den Rest der Zeit schadet sie Anlegern dadurch, dass sie "nicht recht hat", indem sie Fehlsignale produziert, sodass sie eigentlich immer schädlich ist und jeder die Finger davon lassen sollte).
Es ist eigentlich immer dasselbe Spiel. Leute versuchen kurzfristige Kursentwicklungen vorherzusagen und haben dabei eine Wahrscheinlichkeit von ziemlich genau 50 %, dass sie dabei Recht haben. Eine Aktie, die kurzfristig um 100 % gestiegen ist, kann problemlos nochmal um 50 % steigen (z.B. wie jetzt bei Infineon, wo die Analysten die Aktie einfach immer höher treiben...), genauso kann sie innerhalb von 1 Monat wieder um 90 % fallen, wenn sich Gewinnmitnahmen verstetigen, Stop Losses abgeräumt werden, Panik kommt, dass die Gewinne wegschmelzen.
Rücksetzer dieser Art wirken auf den ersten Blick stark, sind aber aus meiner Sicht im Kontext des Sektors nichts Ungewöhnliches.
Der Halbleiterbereich gehört strukturell zu den volatilsten Segmenten des Marktes. Rücksetzer von mehreren Prozentpunkten innerhalb kurzer Zeit sind dort eher die Regel als die Ausnahme. Entscheidend ist: An der fundamentalen Lage von IFX hat sich durch den heutigen Handelstag nichts geändert. Folglich besteht für mich derzeit kein Handlungsbedarf auf der Verkaufsseite.