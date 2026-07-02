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    UBTECH bringt den UWORLD U1 auf den Markt - den weltweit ersten seriengefertigten humanoiden Ultra-Bionic-Roboter in Lebensgröße

    UBTECH bringt den UWORLD U1 auf den Markt - den weltweit ersten seriengefertigten humanoiden Ultra-Bionic-Roboter in Lebensgröße
    Foto: nikomsolftwaer - stock.adobe.com

    Das Unternehmen vermeldet mehr als 10.000 Bestellungen und startet eine Initiative zur Spende von 100 humanoiden Robotern zur Unterstützung von Programmen für psychisches Wohlbefinden

    SHENZHEN, China, 2. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Am 30. Juni 2026 veranstaltete UBTECH in Shenzhen sein globales Launch-Event 2026, bei dem das Unternehmen seine langfristige Vision für die Symbiose zwischen Mensch und Roboter vorstellte und offiziell die UWORLD U1-Serie vollwertiger, ultrabionischer humanoider Roboter präsentierte. Sie sind die weltweit ersten, die für die Serienproduktion konzipiert sind. Die Modellpalette umfasst drei Modelle: die U1 Lite Semi-Torso-Edition, das leistungsstarke Ganzkörpermodell U1 Pro und das hochdynamische Ganzkörpermodell U1 Ultra, deren Preise bei 119.800 RMB beginnen. Bis zum Tag der Produkteinführung beliefen sich die Bestellungen für die UWORLD U1-Serie auf über 13.361 Einheiten insgesamt.

    UBTECH Launches UWORLD U1, the World's First Full-Size Mass-Produced Ultra-Bionic Humanoid Robot

    James Zhou, Gründer, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer von UBTECH, skizzierte die langfristige Vision des Unternehmens für die Weiterentwicklung der Zusammenarbeit zwischen Mensch und Roboter. Er beschrieb einen dreistufigen Verlauf: Erstens die Übernahme gefährlicher und sich wiederholender Arbeiten, um Menschen von gefährlichen Aufgaben zu entlasten; zweitens die Ausweitung auf den Alltag durch Begleit- und Dienstleistungsanwendungen; und schließlich die Entwicklung hin zu einer zunehmend nahtlosen Interaktion zwischen Menschen und intelligenten Robotern.

    Zhou erklärte, dass UBTECH sich von einem traditionellen Robotikhersteller hin zu einem Plattformunternehmen entwickle, dessen Schwerpunkt auf KI-gestützter Robotik und intelligenter Infrastruktur liege. Er wies darauf hin, dass das Unternehmen eine auf zwei Jahrzehnte angelegte Wachstumsstrategie verfolgt habe. In der ersten Phase (2012–2022) konzentrierte sich UBTECH auf die Entwicklung von Kerntechnologien und trug dazu bei, humanoide Roboter aus den Forschungslabors in den industriellen Einsatz zu bringen. Gleichzeitig wurde die geschäftliche Grundlage des Unternehmens geschaffen. In der zweiten Phase (2023–2033) expandiert das Unternehmen in den Bereich der Verbraucherrobotik mit dem Ziel, humanoide Roboter zu einem Teil des Alltags zu machen. Das Jahr 2026 markiert einen wichtigen Schritt in der Entwicklung von UBTECH weg von industriellen und gewerblichen Anwendungen hin zur Verbreitung im Endverbrauchermarkt.

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