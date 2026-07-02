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    5 neue Modelle gegen die Krise

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    iPhone-Offensive trotz Speicherkrise: Apple setzt alles auf Premium

    Apple plant trotz Speicherkrise fünf neue iPhones, darunter 10 Millionen Faltmodelle. Der Konzern setzt auf Premiumgeräte und Marktmacht.

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    5 neue Modelle gegen die Krise - iPhone-Offensive trotz Speicherkrise: Apple setzt alles auf Premium
    Foto: Michael Kappeler/dpa

    Apple plant die Einführung von fünf neuen iPhone-Modellen, um trotz eines Speichermangels, der die Preise für die Verbraucher in die Höhe treibt, Marktanteile zu gewinnen, berichtete Nikkei Asia am Donnerstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen. Zu den Plänen gehören laut Bericht rund 10 Millionen faltbare iPhones in diesem Jahr, gegenüber einer vorherigen Prognose von 7 bis 8 Millionen, sowie insgesamt 80 Millionen neue Modelle des iPhone Pro und iPhone Pro Max für das zweite Halbjahr 2026. Apple hat die Zulieferer über Pläne informiert, Teile für die kommende Premium-Serie iPhone 18 zu reservieren, heißt es in dem Bericht. Laut dem Bericht plant Apple außerdem, im ersten Halbjahr 2027 mindestens zwei neue iPhones vorzustellen, darunter ein Standard-iPhone 18 und ein neues iPhone Air.

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    Bereits im Januar hatte Nikkei berichtet, Apple verschiebe den Fokus auf die teuersten Modelle und verzögere das Standardmodell wegen Strategie- und Lieferkettenfragen. Reuters konnte diesen Bericht damals nicht unabhängig verifizieren. Die rund 80 Millionen Geräte beziehen sich offenbar auf die neuen iPhone-Modelle im zweiten Halbjahr 2026 insgesamt. Laut 9to5Mac unter Berufung auf Nikkei wären davon etwa 10 Millionen faltbare iPhones und rund 70 Millionen iPhone 18 Pro und Pro Max. Einige Zulieferer sollen sogar mit bis zu 85 Millionen neuen iPhone-Bestellungen für die zweite Jahreshälfte rechnen.

    Das faltbare iPhone ist der eigentliche Aufreger. Apple soll das Produktionsziel von zuvor 7 bis 8 Millionen auf etwa 10 Millionen Geräte erhöht haben. Das wäre für ein komplett neues, teures Formfaktor-Produkt ein starkes Signal. Der Markt für Foldables wird bisher vor allem von Samsung und chinesischen Herstellern wie Huawei geprägt. Apple würde also spät einsteigen, aber direkt mit großer Stückzahl.Der Hintergrund ist die Speicherkrise. DRAM- und NAND-Speicher sind wegen der massiven Nachfrage aus KI-Rechenzentren knapp und teuer. Reuters meldete bereits, dass Apple Preise erhöhen will, um steigende Kosten für Speicher und Storage-Chips auszugleichen. Kurz danach erhöhte Apple laut Reuters die Preise für iPads und MacBooks, weil der Konzern die Kosten nicht mehr vollständig abfedern könne.

    Apple scheint seine Marktmacht in der Lieferkette auszuspielen. Während kleinere Smartphone-Hersteller stärker unter der Speicherknappheit leiden, kann Apple knappe Komponenten früher reservieren und sie in teurere Modelle lenken. IDC erwartet wegen der Speicherkrise einen deutlichen Rückgang der weltweiten Smartphone-Auslieferungen 2026; Reuters berichtete zudem, dass Apple und Samsung in diesem Umfeld besser abschneiden dürften als viele kleinere Anbieter.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion 

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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